Prefeitura de Cabo Frio promove ação conjunta para limpeza e manutenção das ruínas do antigo Hotel Acapulco

Nesta quinta-feira (15), a Prefeitura de Cabo Frio realizou uma operação conjunta envolvendo as secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Assistência Social, Comunicação e a Coordenadoria de Defesa Civil. O objetivo da ação foi realizar vistoria, limpeza, dedetização e aplicação de biolarvicida no terreno que abriga as ruínas do antigo Hotel Acapulco.

Localizado no bairro Braga, o terreno é cautelado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e tem sido alvo de inquérito do Ministério Público Federal (MPF) para demolição, remoção dos entulhos e recuperação da área. A Prefeitura também ingressou com uma ação estadual para efetuar a demolição e recuperar o espaço.

Atualmente, o inquérito encontra-se na fase de exame pericial pelo Ministério Público Federal, que avalia a possibilidade de uma nova destinação para o local.

Enquanto aguarda a decisão do MPF, a Prefeitura de Cabo Frio tem realizado ações constantes para mitigar os reflexos do terreno abandonado, como focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti e aumento da criminalidade.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, até a conclusão do inquérito para demolição total, a Prefeitura irá realizar na próxima semana o aterramento da piscina e áreas abertas para evitar acúmulo de água, além da demolição do muro.

“A nossa prioridade imediata é a limpeza. Comprometemo-nos em remover um muro que se tornou um ponto de acúmulo de lixo e aterraremos a piscina e áreas abertas para evitar acidentes e a proliferação da dengue. A segurança pública manterá uma ronda constante. Essas são as ações imediatas que podemos realizar e que contam com a concordância dos moradores”, explicou a secretária-adjunta de Meio Ambiente e Saneamento de Cabo Frio, Marcella Santanna.