O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 22

São Pedro da Aldeia

A campanha de vacinação contra a gripe em São Pedro da Aldeia pode não começar na próxima segunda-feira. A secretaria de Saúde do município informou, em nota, que o municípios ainda não recebeu as doses do imunizante para anunciar dias e horários da vacinação na cidade. A Secretaria de Estado de Saúde, entretanto, informou que o primeiro lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde com 648 mil doses, chegou à Coordenação Geral de Armazenagem, em Niterói, na última sexta-feira e que os imunizantes foram disponibilizados aos 92 municípios fluminenses desde a última terça-feira. A Campanha de Vacinação contra a Gripe tem início na próxima segunda-feira em todo o Estado e a meta é que sejam imunizadas seis milhões e setecentas mil pessoas dos grupos prioritários em todo o estado, atingindo assim pelo menos 90% de cobertura vacinal.

Arraial do Cabo

Acolhimento, testes, diagnósticos e terapia infantil. Todos esses serviços serão oferecidos na Casa do Autista, que será aberta a população no início do mês que vem em Arraial do Cabo. O espaço foi criado para garantir os direitos para pessoas com autismo, somando com toda a rede de apoio já existente no município, para possibilitar a ampliação do atendimento, acolhendo as famílias. No local, serão atendidas crianças e adolescentes com idade entre 2 e 17 anos. A unidade terá uma equipe multidisciplinar responsável pelo acolhimento dessas pessoas, acompanhamento, fortalecimento de vínculos e encaminhamento adequado, de acordo com a indicação. Para cada paciente será feito o plano terapêutico individual. É importante ressaltar que todo o atendimento voltado para os pacientes com autismo que era feito em outras unidades, será realizado neste novo espaço. Por exemplo, quem era acolhido no CAPS agora atendido na Casa do Autista. Desta forma, os mesmos serviços oferecidos serão disponibilizados para os assistidos. O espaço oferece atendimento clínico com médicos e terapêutico com psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, fisioterapeuta, psiquiatra infantil e farmacêutica, entre outros. A Casa do Autista conta também com sala sensorial totalmente adaptada para pacientes com autismo e apoio das assistentes sociais. “A Casa do Autista representa um grande avanço para as famílias. Nosso objetivo é minimizar o sofrimento das mães que tanto lutam por uma melhor qualidade de vida para seus filhos. O projeto foi elaborado a quatro mãos, ou seja, com a participação dos profissionais da saúde, pais e mães, além da sociedade civil”, afirmou Marcelo Magno, prefeito de Arraial do Cabo. A partir de agora, as mães, pais, responsáveis e seus filhos terão um atendimento com dignidade. A solenidade de entrega ocorre no dia 2 de abril, na Rua Fernando Mello, nº64, no bairro Baleia.

Cabo Frio

Projeto de Lei de autoria do presidente da Câmara de Cabo Frio, Miguel Alencar pode proibir o uso de celulares ou outros dispositivos eletrônicos pelos alunos. A medida abrange as unidades escolares da rede pública. De acordo com o documento, os aparelhos não poderão ser utilizados dentro das salas de aula, e nem durante os intervalos, incluindo o recreio. A medida autoriza o uso em alguns casos, dentre os quais antes do início da primeira aula e após o fim da última, desde que fora da sala. O uso do celular também estará liberado quando houver autorização do professor para fins de pesquisa e acesso a material pedagógico ou nos casos dos alunos com deficiência ou com condições de saúde que necessitem de monitoramento. Os celulares e demais dispositivos eletrônicos deverão ser guardados na mochila ou bolsa do próprio aluno, desligado ou ligado em modo silencioso.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, vai realizar a Segunda Etapa do Campeonato Estadual de Karatê 2024. As provas vão acontecer no dia 24, domingo, no Ginásio Darcy Ribeiro, na Praia do Hospício, a partir das 08h da manhã. Essa segunda etapa vai reunir atletas de 11 municípios fluminenses, divididos nas modalidades masculina e feminina, e nas categorias: sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, cadete, júnior, senior, master e PCD. A competição tem entrada gratuita.

Búzios

O vereador Dida Gabarito reuniu cerca trezentas pessoas, segundo informações, para falar de política de Búzios. Gabarito, que tá fechadinho com a dupla Rafael Aguiar e Joãozinho Carrilho, chorou de emoção.

Iguaba Grande

Duas ruas estão recebendo pavimentação asfáltica pelo Programa Iguaba Melhor (PIM). As ruas Adinal dos Santos Medeiros, no bairro São Miguel, e Nicolaia, no bairro Cidade Nova, estão recebendo obras de pavimentação com massa asfáltica, nesta quinta-feira (21). São aproximadamente 1,5 km de intervenção. Além da pavimentação destas ruas, outras obras de infraestrutura estão acontecendo em Iguaba Grande. Entre elas, reforma da praça em Iguaba Pequena, unidades escolares e outras quatro ruas.

Saquarema

A Secretaria Municipal de Saúde realizará no dia 08 de abril uma palestra com o tema Bases Farmacológicas e Acesso à Cannabis Medicinal. O evento, gratuito, ocorrerá das 09 às 12 horas no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça. Voltado aos profissionais de saúde do município de Saquarema, a palestra será ministrada pela Drª Talita Barbosa Gomes. Bióloga e Farmacêutica, ela é professora e palestrante, mestre em Ensino de Ciências da Saúde e Ambiente, especialista em Cannabis Medicinal, em Gestão Pública de Saúde, Homeopatia, Prescrição Farmacêutica, Farmácia Hospitalar, em Manipulação Magistral pela ANFARMAG e Conselheira Federal de Farmácia pelo Estado do Rio de Janeiro.