O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 31

São Pedro da Aldeia

Um suposto vídeo de ameaça de um ex-aluno de uma escola municipal de São Pedro da Aldeia mobilizou agentes da segurança pública ontem. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia disse que a direção da escola recebeu a informação do suposto vídeo com ameaças e, por isso, a Secretaria de Educação acionou a Secretaria de Segurança e Ordem Pública e a Polícia Militar. Em nota, a prefeitura esclareceu que não procede a informação de que um aluno armado tenha entrado na escola. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso e o ex-aluno da escola. A Polícia Militar, em nota, disse que a uma equipe foi acionada e confirmou que não houve nenhuma alteração, ou crime, no local. “Nossas viaturas estarão intensificando o patrulhamento durante todo o dia, com vistas a aumentar a sensação de segurança de pais e alunos e professores”.

Arraial do Cabo

No dia 4 de abril, o Centro de Cidadania LGBTI+ de Arraial do Cabo vai sediar o Encontro Regional do Projeto Conexão Rio com o tema Empregabilidade e Cidadania LGBTI+. O evento acontece das 13h às 17h, na Câmara Municipal, e é aberto ao público. Os interessados podem se inscrever pela página da Prefeitura de Arraial do Cabo, até o dia 3/04 e as vagas são limitadas. Os encontros regionais tem o objetivo de sensibilizar, articular e instrumentalizar gestores e profissionais para o enfrentamento da violência institucional contra população LGBTI+, visando a redução das discriminações em ambientes escolares e no mundo do trabalho.

Búzios

A Secretaria da Mulher de Búzios está com inscrições abertas para o projeto “Mulher em Movimento”, que oferece aulas de dança. As inscrições podem ser realizadas na sede da secretaria e na Casa da Mulher Buziana. As aulas vão ocorrer na Praça do INEFI, às quartas, quintas e sextas-feiras, das 19h às 20h. E na sede da secretaria, que fica em Manguinhos, às quartas e sextas-feiras, das 17h às 18h. A Casa da Mulher Buziana fica na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, lote 70, quadra C, Cruzeiro. E a sede da Secretaria da Mulher, na rua Camila, no4, Manguinhos.

Cabo Frio

O Ministério Público Federal recomendou a retirada de todas as estruturas fixas colocadas indevidamente sobre a vegetação de restinga e a faixa de areia na Praia do Foguete, em Cabo Frio. O documento destinado à Prefeitura de Cabo Frio e a um hotel que atua no local, orienta ainda que a área impactada seja recuperada. A empresa e a Prefeitura devem deixar de colocar ou permitir a montagem das estruturas, como bangalôs e decks. O procurador da República, Leandro Mitidieri Figueiredo, deu ao município e também à pousada o prazo de 20 dias para que apontem as providências cabíveis quanto a recomendação.

Araruama

O presidente da Câmara de Araruama, o vereador Nelsinho do Som já caiu na graça dos vereadores e dos funcionários. Nelsinho vem recebendo muitos elogios de pares. Tá bem os nobres edis. E olha que só tem três meses que assumiu a presidência da casa.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro, de Iguaba Grande, que o vereador Paulo Rito demonstrou interesse em assumir uma pasta no governo Vantoil Martins. Os fofoqueiros de plantão estão falando que Rito mandou uma “cartinha ” para o Papai Noel. Que coisa!