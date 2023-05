O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 09

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, participou do programa a Hora do Prefeito, desta terça-feira, (09). Durante a entrevista, muitos ouvintes e internautas elogiaram as ações de seu governo. O moço tá muito bem com a população iguabense.

São Pedro da Aldeia

Estão abertas até o próximo dia 19 as inscrições para o processo seletivo de estágio de Direito na Procuradoria da República no Município de São Pedro da Aldeia. Os interessados deverão realizar a inscrição presencialmente na Rua Dr. José Ramos de Azeredo, 72 n, Centro, das 11 às cinco da tarde. A prova está prevista para ser aplicada no dia 24 de junho, às oito da manhã. A carga horária do estágio é de 20 horas semanais e a bolsa-auxílio de R$ 976 Reais, acrescidos de auxílio-transporte de R$ 11 por dia. Os candidatos devem estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF e em curso com carga horária mínima de 360 horas. A comprovação deste requisito deverá ser feita a partir de documentação emitida pela instituição de ensino, no ato da inscrição onde deverá constar o período em que o estudante está matriculado.

Cabo Frio

O Festival do Choro de Cabo Frio começa sexta-feira, com a participação de grandes nomes do cenário nacional, além de talentosas atrações locais. As apresentações acontecerão até domingo em um palco montado em frente a Casa do Artesanato. Na sexta, a programação conta com o show do Grupo Chora que Melhora; além das apresentações do Grupo Choro no Quintal e do histórico Conjunto Época de Ouro. O festival prossegue no sábado (13), com as apresentações do Trio Julio; da cantora e bandolinista Nilze Carvalho; e do Grupo Choro Novo. Por fim, no domingo, sobem ao palco o violonista Ruben Pereira e o Trio Turuna. Em todos os dias, o festival começa, com abertura do DJ Gira Vinil, que vai animar o público nos intervalos e no encerramento.

Búzios

Rola nos corredores da secretaria de Turismo de Búzios que o secretário de Turismo, Cristiano Marques, não pode nem ouvir falar em Jazz. Segundo os linguarudos, Tutu não quer ordenar as despesas do Festival de Jazz. Que coisa!

Arraial do Cabo

O caso da empresa Emusa, de Niterói, caiu como um “bomba ” no município de Arraial do Cabo. Com vários nomes do município na folha de pagamento, o Ministério Público suspeito que muitos só recebiam e não trabalhavam. Agora é esperar o que vai acontecer. O vereador Douglas Gomes(PL) falou para o programa Bom Dia Litoral que vai continuar seu trabalho para que os envolvidos devolvam o dinheiro para o município.

Araruama

Chiquinho da Educação esteve hoje com o vereador Eloi Ramalho com o secretário de Estado de Transporte Público, Whashigton Reis.