Festa da Padroeira de Tamoios começa nesta quarta-feira 

Começam nesta quarta-feira (10) as festividades em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, a Padroeira do distrito de Tamoios. A programação conta com atividades religiosas e sociais até o domingo (14), e também no domingo seguinte (21). A realização é da paróquia que leva o nome da santa, em Unamar, em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio.

Neste ano, os festejos tornam a acontecer na rua, depois de um período em que foram realizados no pátio da Paróquia. Os valores arrecadados com as barraquinhas e doações serão revertidos para as obras sociais da igreja.

As atrações musicais confirmadas são a banda Dr. Law, com o melhor do pop rock nacional e internacional, na sexta-feira (12), às 21h; a cantora Adriana Arydes, uma das maiores artistas de música católica do país, no sábado (13), também às 21h; e o cantor e músico Rogério Melo, no domingo (14), às 20h.

“Alegria a nossa do retorno da Festa da Padroeira na parte externa. A festa é uma oportunidade de união, confraternização, alegria e oração para celebrar o dia da Padroeira de Tamoios, Nossa Senhora de Fátima. Convidamos você e sua familia a estar conosco neste momento tão especial, e para conhecer a nossa Igreja Matriz. Quem te acolhe é o coração”, convida Paula de Paula, que integra a Comissão de Festa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, ligada ao Vicariato Lagos e à Arquidiciocese de Niterói, fica localizada na rua Hermanida Jacob, antiga Rua Olga Coutinho, quadra 17, Lote 21, em Unamar.

Confira abaixo a programação religiosa e social dos festejos da Padroeira de Tamoios: