O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 10

Arraial do Cabo

O lutador cabista Alexandre Pantoja coloca o cinturão dos peso mosca em jogo contra o amerciano Brandon Royval. O UFC 296 está marcado para o dia 16 de dezembro, em Las Vegas. Alexandre Pantoja disse, numa rede social, que vai fazer história na divisão dos moscas e lembrou que em 2.021 já venceu o desafiante. O lutador cabista garantiu que vai vencer Royval novamente este ano. Pantoja conquistoun o cinturão no UFC 290, em julho, ao vencer Brandon Moreno por decisão dividida dos juízes em um combate que recebeu o prêmio de ‘Luta da Noite’. Para Royval, será a primeira luta desde abril, quando derrotou Matheus Nicolau no primeiro round da luta realizada em Kansas City. A transmissão do UFC 296 será feita pela Band na TV aberta.

Cabo Frio

O vestibular de Medicina para o campus da UERJ, em Cabo Frio, tem 2.288 inscritos na disputa por 40 vagas. Geografia e Ciências Ambientais tem mais vagas que inscritos. 34 candidatos se inscreveram para Geografia e 37 para Ciências Ambientais que oferecem 50 vagas cada. A relação final candidato/vaga, de acordo com a UERJ só será divulgada após o resultado das cotas, consideran-do cada tipo de reserva. São 20% para negros, indígenas e quilombolas; 20% para alunos do ensino médio da rede pública; 5% para pessoas com deficiência e filhos de policiais e bombeiros mortos ou incapacitados em serviço. O Exame Discursivo será composto por três provas, valendo 20 pontos cada: Redação e dois blocos de disciplinas específicas, de acordo com a graduação escolhida. A prova está marcada para 3 de dezembro, das nove da manhã às duas da tarde.

Araruama

A Moção de repúdio contra vereador, Magno Dheco, não passa na Câmara de Araruama e vereador sai vitorioso. Votaram à favor, os edis, Penha, Silvinha, Roberta e Oliveira. Abstiveram os vereadores, Tiago Moura e Carlinho de Deus. O vereador Russo foi levar seu carro no ferro velho e faltou a sessão. O restante ficou com Magno Dheco que teria pedido desculpas.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont que o vereador Dom de Búzios anda sonhando com a secretaria de Pesca, mas o vídeo que gravou sempre aparece nas redes sociais. Por enquanto, Uriel da Saúde continua na secretaria de Pesca. Tudo parado por lá.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia se prepara para mais um grande evento. Dia 5 de novembro vai acontecer o Samba São Pedro, realização da Prefeitura Municipal e promoção exclusiva da Litoral FM, 94,5. Tudo vai rolar na Praça Hermogéneses, a partir das 15h.

Iguaba Grande

Nesta quarta-feira inicia a ação da secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda, “Moeda Itinerante”, das 9h às 15h, na Associação de Moradores do bairro Sapeatiba Mirim. No local serão prestadas orientações sobre o programa de transferência de renda. Além disso, a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbano fará parte desta iniciativa, auxiliando os empreendedores que tenham interesse em se cadastrar para receber a Moeda Social Caboclinho. A ação contemplará diversos bairros da cidade, confira a programação:

16/ 10 – Capivara (Central do Proes)

19/10 – Boa Vista (Ao lado da UBS)

20/10 – Igarapiapunha (Igreja Assembleia Cadig)

23/10 – Iguaba Pequena (Ao lado da UBS)