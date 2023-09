O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 12

Cabo Frio

A temporada de verão é tema de uma audiência pública na Câmara de Cabo Frio marcada para às dez da manhã desta quarta-feira. O objetivo é fomentar o debate sobre o planejamento para a alta temporada, quando a população da cidade quadriplica. Cidadãos, sociedade civil e entidades podem enviar as sugestıes para o e-mail comunicacao@cabofrio.rj.leg.br. As propostas serão debatidas na audiência.

Búzios

A banda Detonautas é a grande atração do Festival da Sardinha e Frutos do Mar de Búzios, que acontece de sexta a domingo, no campo da Sociedade Esportiva (SEB), no Centro.

O festival vai reunir mais de 60 pratos diferentes, sendo trinta a base de sardinha e trinta a base de frutos do mar que estarão a venda a preço único de R$ 25 cada. Pitalo, um dos organizadores do festival conta que o evento gastronômico surgiu da iniciativa de valorização das mulheres caiçaras nativas da cidade e da culinária local. A programação de shows tem “Burocratas”, “Pagode do Junior”, “Rayane Mendes”, e “Bloco do Danny”. A Banda Detonautas encerra o festival com show no domingo, a partir das oito da noite.

São Pedro da Aldeia

Uma exposição na Casa de Cultura de São Pedro da Aldeia vai celebrar os cem anos da Casa da Flor consagrada patrimônio cultural material do Brasil. A mostra será inaugurada nesta terça-feira, às sete da noite, com a apresentação da esquete documental “A Casa feita de Cacos”. A exposição reúne fotografias e peças artesanais confeccionadas pelo coletivo das mulheres bordadeiras e por artesãos da cidade. Além do artesanato, a mostra vai apresentar uma maquete da Casa da Flor, restaurada pelo artista plástico aldeense Fl·vio Rangel além, de pinturas assinadas por Rangel e pelo artista Carlos Di Angelo.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, Chiquinho da Educação, comandou ontem uma comitiva para o Município de Saquarema. O “Guerreiro” foi prestigiar o ex-deputado estadual, Paulo Melo, que se filiou ao MDB, de olho no pleito eleitoral de 2024. Melo é pré candidato a prefeito de Saquarema.

Arraial do Cabo

Rola em Arraial do Cabo que o vereador Juliano dos Distritos anda muito triste pela cidade. O motivo seria o rompimento dele com o prefeito, Marcelo Magno, e que isso pode lhe causar muitos prejuízos. Segundo informações, já não é a primeira vez que Juliano deixa o grupo do prefeito Marcelo Magno.

Iguaba Grande

Iguaba Grande pode ter a primeira laguna com o selo da Bandeira Azul. A Praia dos Ubás, em Iguaba Grande, está a cada dia mais perto de ser a primeira praia lagunar a receber o selo ambiental. São diversos pontos que já estão sendo cumpridos para receber o selo. Além da qualidade da água, devem ser feitos diversos investimentos na infraestrutura do local, como acessibilidade, implantação de banheiros, urbanização da orla, estacionamento e outros.