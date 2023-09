A obra da Praça Victorino Carriço, a nossa “Praça do Sindicato”, no centro de Arraial do Cabo, segue avançando.

A nova praça vai contar com quiosques, parquinho para as crianças, mesas de concreto com bancos, uma academia ao ar livre, banheiros públicos, vagas de estacionamento, bicicletário, palco para eventos com camarim, depósito e arquibancada.

Veja como está o andamento da obra.