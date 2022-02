O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 22

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, deu um puxão de orelhas público no secretário de Obras do município, Ricardo Guedes, durante a inauguração da Escola Ecológica, ontem, na Fazendinha. A prefeita reclamou da qualidade dos materiais utilizados pela empreiteira na obra e culpou o secretário pela falta de fiscalização. Livia pediu comprometimento e mandou um recado claro para Ricardo: o secretário de Obras tem que trabalhar 24 horas por dia ou entregar o cargo. Livia determinou a troca de todas as portas da escola e ameaçou não pagar a empreiteira que chamou de irresponsável. A escola vai atender 800 alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio assina decreto, nesta terça-feira, proibindo eventos, aglomeração e fechamento de ruas na cidade durante o Carnaval. A proibição é uma resposta às críticas da comunidade do samba depois que uma casa noturna anunciou a realização de um evento carnavalesco no centro. O anunciou causou surpresa e indignação. O presidente da Associação dos Blocos, Joir Reis, em nota, expressou repúdio e alertou as agremiações associadas da possibilidade de punição em caso de desobediência a decisão que cancelou os desfiles.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande usou uma rede social para alertar comerciantes e proprietários de imóveis para um golpe que vem sendo aplicado na cidade: contas de luz adulteradas estão sendo deixadas nas caixas postais e endereços da cidade. A Enel Distribuidora de Energia, concessionária responsável pelos serviços, aconselha comparar o boleto que recebeu com os antigos já pagos. Se houver alguma diferença, desconfie. A empresa recomenda ainda que o consumidor, caso desconfie da autenticidade, solicite um novo boleto para pagamento diretamente no site da Enel com o número da sua unidade consumidora e o CPF ou CNPJ.

São Pedro da Aldeia

O projeto Aldeia em Movimento está com inscrições abertas para as modalidades de beach soccer e circuito funcional em dois bairros de São Pedro da Aldeia: Baixo Grande e Mossoró. A equipe do projeto estará nesta quarta-feira, das sete às onze da manhã, realizando inscrições no Baixo Grande. As matrículas serão feitas diretamente no local das atividades, na orla do bairro. No Mossoró, os interessados em se inscrever para o circuito funcional devem levar os documentos na quinta-feira no mesmo horário na praça do bairro. É preciso apresentar originais e cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e atestado médico.

Arraial do Cabo

O Prefeito Marcelo Magno está acompanhando, de perto, os preparativos de volta às aulas no Município. Além de reuniões com a Secretária de Educação, Isalira Gomes, Marcelo tem visitado as escolas para conferir como está a entrega dos uniformes para os alunos da rede municipal. Este ano, a Prefeitura caprichou no material e os estudantes estão recebendo um kit completo com peças de verão e inverno, com direito a meia, tênis e até uniforme de educação física. O Prefeito garantiu que vai investir pesado na educação e não vai deixar passar nenhum detalhe. “Se for pra beneficiar os alunos e profissionais da área, vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance”, afirmou o Prefeito.

Búzios

O vice-prefeito de Búzios, Miguel Pereira, continua visitando os bairros do município para ouvir os moradores. Miguel tem contribuído com a administração e com o prefeito Alexandre Martins. Dizem que Miguel é o vice que muitos prefeitos sonham.