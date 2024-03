O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 26

Búzios

O partido Republicanos de Búzios, presidido pelo ex-prefeito Alexandre Martins, ingressou na justiça com ação para impugnar o registro da candidatura do vereador e prefeito interino Rafael Aguiar, candidato do Partido Liberal, na eleição suplementar marcada para 28 de abril. O advogado Pedro Canellas, que assina a ação, argumenta que Rafael Aguiar não tem tempo mínimo de filiação partidária de seis meses para concorrer ao pleito suplementar. O vereador se filiou ao PL no último dia 12. O advogado ressalta na ação que a filiação no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro foi imoral e ilegal e teve o objetivo de burlar o sistema para ser candidato a prefeito. Alexandre, ainda na ação, acusa o ex-aliado de traição e lembra que Rafael Aguiar pediu para ingressar no processo que resultou na cassação dele como assistente de acusação num ato classificado de “vaidoso” e “deplorável”.

Saquarema

Saquarema será palco a partir desta quinta-feira de duas grandes competições de vôlei de praia: o mundial e o Circuito Brasileiro. Os jogos acontecem na Arena de Vôlei de Praia, localizada no Campo de Aviação. O mundial, de quinta a domingo, vai reunir os melhores jogadores de vôlei de praia do mundo. Já entre os dias 3 e 7 de abril, os amantes do esporte poderão conferir mais uma etapa do Circuito Brasileiro. O evento promete reunir os principais nomes do vôlei de praia nacional em uma competição repleta de jogos eletrizantes e momentos de pura adrenalina. O Brasileiro conta com nove etapas, cinco delas antes dos Jogos Olímpicos. Para definir o campeão, serão computados os oito melhores resultados do ano. O modelo lançado em 2022, com divisão entre Top e Aberto, foi mantido, com o aumento de 12 para 16 duplas na disputa.

Cabo Frio

O presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador Miguel Alencar, classificou de inaceitável a falta de profissionais auxiliares para os alunos com Transtorno do Espectro Autista e demais alunos PCDs em Cabo Frio denunciada ontem pela Associação dos Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas de Cabo Frio, a Casa Azul. O vereador garantiu, numa rede social, que ainda hoje vai enviar ofício para a prefeitura e a Secretaria de Educação cobrando explicações e cobrando o cumprimento da lei que Instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Em nota de repúdio, divulgada numa rede social, a Associação Casa Azul acusou o governo de negligenciar os direitos das crianças autistas que não podem frequentar a escola devido a falta de profissionais auxiliares apesar do ano letivo tem iniciado há dois meses.

Arraial do Cabo

Os motoristas que trafegam em Arraial do Cabo devem estar atentos. A partir das seis da tarde desta terça-feira alguns acessos à Orla Flavia Alessandra estarão fechados, para montagem da estrutura da do Festival da Lula e do Arraial MotoFest. Os acessos fechados incluem a Rua Epitácio Pessoa com José Francisco; Rua Pescador Áureo com Hermes Barcelos; Rua Francisco Leite com Hermes Barcelos e Avenida Hermes Barcelos com Travessa Arthur Bernardes . As interdições permanecerão até o dia 8 de abril. O Festival da Lula tem início nesta quinta-feira , exaltando a pesca tradicional e a cultura de Arraial do Cabo. O evento oferece mais de cem opções de pratos à base de frutos do mar por um preço fixo de R$ 35 Reais. A décima edição do Arraial Moto Fest acontece de 5 a 7 de abril com exposição de equipamentos e acessorios e tendas de chopp artesanal além de shows com bandas de rock.

São Pedro da Aldeia

A Campanha de Vacinação contra a Gripe, em São Pedro da Aldeia, tem início amanhã em 25 unidades de saúde da cidade, de oito da manhã às cinco da tarde. A vacinação tem como alvo pessoas dos grupos prioritários entre eles, crianças de 6 meses de idade, gestantes, puérperas, professores, idosos a partir de 60 anos além de profissionais das Forças de Segurança e Salvamento. A Campanha tem como objetivo ampliar a cobertura de imunização na população. No momento da vacinação é preciso apresentar o cartão do SUS ou CPF e a Caderneta de Vacinação. Entre as unidades básicas de saúde que estarão vacinando estão as UBS Porto da Aldeia; Centro/Mossoró; Poço Fundo; Fluminense; Balneário; Rua do Fogo; Recanto do Sol; Retiro; Baixo Grande; Praia Linda; Ponta do Ambrósio; São João, entre outras.

Araruama

O vereador de Araruama Carlinho de Deus é o novo filiado do partido Cidadania de Araruama. O moço assinou a ficha partidária nesta segunda-feira (26). O presidente, Paulo Mazzei, ficou muito feliz e festejou. Agora Carlinho de Deus é novo colega de partido do vereador Thiago Moura.

Iguaba Grande

No mês de comemoração do Dia Internacional da Mulher a Carla Vale, Secretária de Saúde, e Claudia de Souza, Secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, são as convidadas especiais para o quinto episódio do podcast “Vem Com a Gente”. Podcast do prefeito Vantoil Martins. É nesta quinta-feira, 28/03, às 19h, no perfil do Instagram do prefeito e no canal do YouTube.