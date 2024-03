O atleta cabista Yan da Silva de Oliveira, de 14 anos, aluno do projeto social localizado no Morro da Coca-Cola, conquistou o segundo lugar no campeonato de Jiu-jitsu em São Paulo no último domingo (24).

O adolescente vem se destacando nos treinos, é muito dedicado e cumpre a risca as determinações que o esporte impõe. O Jiu-jitsu é uma arte milenar de combate, que ano após ano, vem crescendo o número de praticantes.