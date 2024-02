O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 27

Búzios

A eleição suplementar de Búzios é o tema mais comentado na Região dos Lagos e no Estado do Rio. No momento, já tem sete nomes na lista de pré candidatos: Joãozinho Carrilho, Leandro de Búzios, Gladys Nunes, Dom de Búzios, Josué Pereira, Dani de Alexandre e Rafael Aguiar. Vamos esperar para ver quantos vão registrar a candidatura.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria da Saúde, inaugurou nesta segunda-feira, 26, a Policlínica do bairro XV de Novembro. A unidade de saúde comporta duas equipes de saúde da família; conta com 5 consultórios, Espaço da mulher, sala de vacinas, sala de pequenos procedimentos e curativos, além de espaço para dispensação de medicamentos e ampla sala de espera. A unidade foi preparada para atender a população do bairro de XV de Novembro e proximidades. Além das equipes da estratégia de saude de família, a unidade contará com atendimentos em algumas especialidades médicas; entre elas, pediatria e cardiologia. Essa já é a 15ª Policlínica de Saúde inaugurada pela Prefeitura de Araruama.

Arraial do Cabo

Representantes do Consórcio Lagos São João, juntamente com membros da Secretaria do Ambiente e Saneamento, Secretaria de Obras, Prolagos e Darwin Engenharia se reuniram, hoje (26), para discutir o início da obra que vai implementar rede coletora de esgoto e elevatória em Monte Alto. O projeto visa corrigir deficiências, evitando o descarte inadequado de esgoto na área da laguna que não tem rede separadora. Um investimento de quase 3 milhões em qualidade de vida, que vai beneficiar cerca de 300 residências no bairro. Os recursos para a implementação vem do Comitê de Bacias, que utilizará verbas do fundo estadual de recursos hídricos, destinadas para saneamento. O objetivo é minimizar os impactos ambientais sobre a laguna. A previsão é que, uma vez iniciada, a obra seja concluída no prazo de até 5 meses.

Iguaba Grande

O chefe de gabinete do prefeito do Vantoil Martins, Fabinho Costa, completou mais uma primavera nesta sexta-feira (26), de fevereiro, mas preferiu não fazer festa para não deixar ninguém de fora. Segundo informações, Fabinho queria convidar todos os moradores, mas era quase impossível. Na cidade quem mais queria saber onde estava acontecendo o aniversário do moço.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que a direção da Escola Paineira comunicou aos pais de alunos sobre a necessidade de reparo na caixa d’água da unidade. Para isso, foi necessário esvaziar as caixas e, sem água, o funcionamento da unidade não é possível. A Secretaria está trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível. É importante destacar que um processo de licitação para a reforma da escola citada já está em tramitação.

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, lança amanhã a pré-candidatura da mulher Camila Mendes, pelo MDB, à prefeitura de Cabo Frio, nas eleições de outubro, diante da possibilidade de não conseguir o próprio registro por conta de problemas com a justiça. Marquinho deixou claro que não apoia ao nome da atual prefeita Magdala Furtado nem do deputado Doutor Serginho. O ex-prefeito reclamou ter sido vítima de uma articulação política para retirar o nome dele da disputa eleitoral. A Câmara de Cabo Frio reprovou por 11 votos a 6, as contas do ex-prefeito de 2017. Marquinho precisava de 12 votos para conseguir se livrar da condenação. Ele se tornou inelegível até 2031. O ex-prefeito recorreu a justiça para anular o resultado da votação.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e a Secretaria Municipal de Saúde, criou uma plataforma para realizar o monitoramento da evolução dos casos de dengue na cidade. Este instrumento está disponível para os funcionários das secretarias de Saúde, Urbanismo, Serviços Públicos e autoridades do Município no auxílio às tomadas de decisão no combate à Dengue em Saquarema. Montada com o auxílio da plataforma ArcGIS, a ferramenta permite a inserção diária de dados epidemiológicos, resultados de exames, dados geográficos e demais itens de relevância para o combate às arboviroses. Com as informações geográficas, por exemplo, o Município pode entender, de forma mais rápida e eficaz, como está a distribuição dos casos de Dengue na cidade, quais os bairros com mais casos, taxas de contaminação por idade, sexo e bairro do morador. Além disso, garante, também, maior transparência dos dados para a população. Tudo isso garantirá uma resposta mais efetiva das equipes de Combate às Endemias.