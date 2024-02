Prefeitura de Cabo Frio lança Programa Governo Presente nesta sexta

A Prefeitura de Cabo Frio lança, nesta sexta-feira (1º), a1ª edição do Programa Governo Presente. A iniciativa é da Secretaria de Governo, com apoio de outras pastas da gestão municipal e empresas privadas parceiras, e acontecerá na CIEP Brizolão 193 – Wilson Mendes, no bairro Jacaré, das 9h às 15h. Na ocasião, serão ofertados diversos serviços e ações socioculturais gratuitas para a população.

Então envolvidas na organização do evento as Superintendências de Políticas Públicas LGBTI+, e da Juventude, além da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. A ação conta com apoio da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social (Sub-registro; SUDIM/CEAM; Superintendência da Pessoa com Deficiência; CRAS Jacaré), Secretaria de Segurança Pública e Direitos Humanos, Secretaria de Mobilidade Urbanas, Defesa Civil, Prolagos e parceiros externos oriundos da iniciativa privada.

Já estão confirmados os serviços de alistamento e emissão de documentos; corte de cabelos; emissão de currículos; trancistas; banco afro de oportunidades com consultoria individualizada para elaboração de planos de ação no intuito de auxiliar empreendedores no início de seus negócios – também serão distribuídas bolsas esportivas e cursos variados; renegociação de dívidas com a Prolagos; emissão do cartão dignidade; palestra com a Defesa Civil sobre Mudanças Climáticas.

Na área da saúde, haverá aferição de pressão e glicose; atualização da caderneta de vacinação para adultos e crianças – Covid e influenza; exames preventivo, eletrocardiograma e testes rápidos de hepatites B e C, HIV e Sífilis; além de atendimento nutricional.

Outros serviços que estarão disponíveis são orientação e encaminhamento voltados para o balcão de empregos municipal; PEP e PrEP; requalificação de registro de nascimento LGBTI+; orientação para Registro de casamento LGBTI+; orientação para Inclusão do nome social no RG ou CNH de pessoas TRANS e TRAVESTIS; encaminhamento para suporte jurídico e psicológico LGBTI+ e vítimas de discriminação racial; além de orientação de prevenção de doenças que afetam a população negra.

A Superintendência da Pessoa com Deficiência contará com orientação para solicitação do Cartão Ciptea, cartão estacionamento, cadeira de rodas e tecnologia assistivas; assessoria e acompanhamento de processos na rede pública à pessoa com deficiência; solicitação do Cartão Vale Social; sub registro; solicitação de segunda via de certidão de óbito, nascimento e casamento.

A Patrulha da Maria da Penha fará divulgação dos serviços da Patrulha, tais como conscientização, escuta ativa e auxílio para casos de violência doméstica. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher fará orientação social; encaminhamentos para a rede de enfrentamento de violência e atendimento nos CEAMs. E o CRAS Jacaré contará com orientações do Cadastro Único e atendimento social.

Está sendo organizada uma Batalha de TikTok para crianças de 6 a 12 anos – uma competição que desafia os participantes a mostrarem sua criatividade e talento por meio das trends do momento da plataforma, com direito a premiação de 1° lugar.

Serviço:

Governo Presente

Data: sexta-feira (1º de março)

Horário: das 9h às 15h

Local: CIEP Jacaré – Rua Samuel Bessa, Nº 0.30