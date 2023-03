O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Cabo Frio

Alunos da Escola Municipal Rui Barbosa, de Cabo Frio, fizeram protesto, ontem, cobrando a instalação de ar-condicionado nas salas de aula. A manifestação ocorreu em frente à Secretaria de Educação. Os estudantes levaram cartazes comparando a temperatura das salas com uma sauna. Eles reclamaram que o calor está atrapalhando o rendimento escolar. A Secretaria de Educação explicou que já existem processos para a aquisição de novos aparelhos de ares-condicionados e ventiladores em andamento para que a compra seja efetuada. Mas não há previsão de quando a situação será resolvida.

Iguaba Grande

A secretaria de Educação de Iguaba Grande recebeu uma carreta repleta de brinquedos que serão distribuídos pelas unidades escolares. A entrega foi acompanhada pelo prefeito, Vantoil Martins, e pelo secretário de Educação, Jales Lins, que se mostraram muito satisfeitos com o material. As autoridades aproveitaram para visitar, também, a obra da Escola Maria Nazareth, que se encontra em fase final, com previsão de entrega para o mês de abril.

Búzios

A 9•Conferência Municipal de Saúde de Búzios acontece nesta sexta-feira, a partir das 8h, no Geribá Tennis Park. Com o tema “A Saúde que Temos e a Saúde que Queremos”, o evento tem como objetivo avaliar a situação de saúde da população, e a estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde. A conferência contará com a participação de profissionais de saúde, gestores públicos, usuários e representantes da sociedade civil, que irão formar grupos de trabalho para apontar dificuldades e possíveis soluções para a saúde do município. Os resultados serão apresentados em plenário. O evento é aberto ao público. O Geribá Tennis Park fica na Rua das Casuarinas, n 100, bairro Geribá.

Arraial do Cabo

No município de Arraial Cabo continua o imbróglio político. O rompimento do ex-prefeito Andinho com o prefeito Marcelo Magno, segundo informações, vem tirando o sono de muita gente. Na Praça do Guarani, os fofoqueiros estão falando que as “preas” não sabem para que lado correr. Dizem que o secretário Thiago Fantinha já armou o cerco.

Araruama

O Sombra ouviu nos corredores da Câmara de Araruama que o vereador Eloi Ramalho foi até o gabinete do presidente, Nelsinho do Som, cobrar a leitura do ofício que o nomeia vice-líder do governo Lívia de Chiquinho. O moço está ansioso e não vê a hora de ajudar o líder, vereador Amigo Valmir. A promessa é que de quinta feira não passa.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, partiu para Brasília para buscar recursos. O lema do prefeito é “quem chega cedo bebe água limpa.”