Polícia Militar faz operação contra o tráfico de drogas em Araruama, Arraial, Búzios, Cabo Frio, Saquarema e São Pedro da Aldeia

A Policia Militar realiza nesta terça-feira (27) uma operação contra o tráfico de drogas em pelo menos seis cidades da Região dos Lagos do Rio.

A ação ocorre em Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Saquarema e São Pedro da Aldeia.



De acordo com a policia, 32 viaturas e 180 policias estão nas ruas para cumprir mandados de prisão e combater o tráfico de drogas.

A ação conta com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).

Até a publicação dessa reportagem, três pessoas foram presas por cumprimento de mandado de prisão em Búzios, e um por tráfico de drogas em Cabo Frio. Ainda não há informações sobre os materiais apreendidos.