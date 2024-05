O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 30

Araruama

A Prefeitura informa que concluiu todos os pagamentos dos artistas de Araruama, que foram contemplados nos projetos dos editais 001/2023 e 002/2023 referentes a audiovisuais e demais áreas da lei Paulo Gustavo. A lei foi criada com objetivo de reaquecer o setor cultural no Brasil, com o repasse de verbas do governo federal aos artistas de todo o país que foram gravemente afetados pela pandemia da Covid-19.

Cabo Frio

A coronel Andreia Ferreira da Silva Campos é a primeira mulher a comandar o 25º Batalhão de Polícia Militar. Ela assumiu no lugar do Coronel Leonardo Oliveira que deixa Cabo Frio para comandar o décimo, segundo Batalhão responsável pelo policiamento de Nitéroi e Maricá. Coronel Aristheu de Góes Lopes, que estava no décimo segundo assume o BOPE.

Arraial do Cabo

A Justiça Federal determinou que o Município de Arraial do Cabo instale sistema de ponto biométrico para controle de frequência dos servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, inclusive médicos e odontólogos. A sentença obriga a prefeitura a disponibilizar quadros que informem ao usuário o nome de todos os profissionais de saúde em exercício em cada dia, suas especialidades e os horários. O registro de frequência também deve ser disponibilizado para consulta na internet. A ação do MPF é resultado de sucessivas denúncias de usuários do SUS, relacionadas a atrasos e descumprimentos da jornada de trabalho pelos profissionais da saúde. O MPF propôs ações semelhantes contra outros municípios da região e já obteve decisão para instalação de ponto eletrônico e disponibilização de informações ao cidadão nas unidades municipais de Búzios. As medidas devem ser efetivadas pelo Município no prazo de 180 dias

São Pedro da Aldeia

Analisar e identificar oportunidades de melhorias nos processos de licenciamento de obras. Foi com esse objetivo que o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Pedro da Aldeia, Claudio Viviani, se reuniu com o consultor da FIRJAN, Alberto Besser. O encontrou apresentou o programa “Licença 4.0”, que busca simplificar etapas e reduzir prazos de tramitação. A reunião também contou com a participação dos secretários adjuntos de Fazenda e de Desenvolvimento Urbano, Gustavo Amoêdo e Antonio Nepomuceno, respectivamente, do diretor de Desenvolvimento Econômico, Sandro Bouth, do chefe de serviço, Rafael Zeca, e da analista de relacionamento com o mercado da FIRJAN, Rita Perez.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Saúde, orienta que em caso de sintomas suspeitos de dengue procure o C.T de Síndromes Gripais, localizado na Unidade Destacada de Saúde da Praça da Estação. A Prefeitura ressalta que o funcionamento do C.T de Síndromes Gripais, será normal nesta quarta-feira (01). Os atendimentos pediátricos permanecem sendo realizados pela UPA. A unidade funciona, das 8h às 19h, com equipe médica multidisciplinar para atender os pacientes e realiza todos os procedimentos desde o acolhimento, triagem, encaminhamento e acompanhamento até sua completa recuperação.

Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, informa que o pagamento do benefício referente ao Programa de Assistência Universitária, o UniBúzios, foi efetuado nesta terça-feira (30). Os universitários inseridos em novos cadastros serão contemplados com pagamentos referentes aos meses de março e abril. Com isso, a prefeitura reafirma seu compromisso em efetuar todos os pagamentos antes da data limite, do 5ª dia útil de cada mês.

Saquarema

Saíram os dados de empregos com carteira assinada referentes ao mês de março de 2024, do novo CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e, mais uma vez, Saquarema é destaque, com a geração de 127 novos postos de trabalho, obtendo o terceiro melhor índice da Região dos Lagos. Com esse resultado, Saquarema acumula, nos últimos 12 meses, a geração de 2.067 novos empregos com carteira assinada, o que equivale a um aumento de 17% no total de empregos disponíveis na cidade. No período, Saquarema teve o 5º maior índice de abertura de novos postos de trabalho de todo o Estado do Rio de Janeiro e ficou em primeiro lugar entre os municípios da Região dos Lagos.