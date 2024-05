“Show do Bita” é atração no Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia neste domingo

A famosa turminha da série infantil “O Mundo Bita” chega ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa neste domingo (05/05), às 17h. O espetáculo “Show do Bita” promete encantar e divertir a criançada reunindo os personagens e as músicas de maior sucesso da animação, como “Fazendinha” e “Parabéns do Bita”. Os ingressos estão à venda pela Internet, no site Sympla. A classificação indicativa é livre. A atração conta com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A montagem teatral vai levar para o palco os personagens Bita, Flora, Tina, Lila, Dan e Tito, apresentando algumas das novas canções da atração, como “Senhor Tubarão”, sucesso da temporada atual, “Querida chupeta, bye-bye” e “O esporte que escolher”. Com o tema “Vamos cultivar amizades”, o sexto show temático do fenômeno da Internet, que soma mais de 16 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos no YouTube, reforça a relevância da amizade na formação das crianças, além de incentivar a empatia, a escuta e a cooperação entre os pequenos.

A realização é da Agência Preta. Mais informações podem ser obtidas junto à produção pelo número (21) 99570-7258 (WhatsApp).

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.