O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos neste sábado, dia 05

Cabo Frio

A Secretária de Fazenda de Cabo Frio, Daniella Mendes de Souza, acusou um site de noticias da região de fazer política baixa e barata da pior espécie, ao publicar, de acordo com ela, matérias sujas e maldosas que tentam produzir factóides a qualquer custo. A secretária disse que nada está sendo escondido ou maquiado, lembrou que o município está extremamente endividado devido ao não pagamento de encargos sociais, inclusive, em instâncias de execução. Daniela explicou que a dívida de pouco mais de R$ 12 milhões, que levou ao bloqueio do FPM, só pôde ser parcelada depois que a Receita simplificou, mês passado o parcelamento de dívidas cujo teto era de R$ 5 milhões.

São Pedro da Aldeia

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos, contra a COVID 19, vem enfrentando a resistência de pais e responsáveis na região. As secretarias de saúde dos municípios tem registrado baixa adesão a campanha de imunização. Em São Pedro da Aldeia, por exemplo, apenas 239 crianças foram imunizadas no único posto de vacinação pediátrica da cidade, o São Pedro Esporte Clube.

Iguaba Grande

O SEPE Costa do Sol acusou o governo do prefeito de Vantoil Martins, de Iguaba Grande, de ignorar o concurso público e contratar ilegalmente, profisionais da educação de forma temporária. A direção do sindicato informou que a denúncia já foi levada ao Minstério Público mas, por conta do recesso do judidiário e do aumento do número de casos de COVID (o MP tem funcionado por escala com quantitativo de pessoal reduzido, apenas 20%), há uma morosidade no trâmite.

Araruama

O casal mais badalado do município de Araruama, está sorrindo de orelha à orelha. Oliveira da Guarda, o “Zagueirão”, fez um gol de placa, e vai ser papai. A vereadora Penha Bernardes começou a festa ao descobrir que está grávida e não têm dia para acabar. Outro que não esconde a alegria é o cunhado de Oliveira, o vereador Luiz do Táxi. Quem acompanha a vida do casal nas redes sociais, sabe que o amor tomou dos corações da dupla. Que o bebê venha com muita saúde.

Arraial do Cabo



O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu, na quarta-feira (2), em seu gabinete, representantes da Marinha do Brasil para fomentar um Termo de Cooperação Técnica visando a implantação de um aquário no Museu Oceanográfico da Marinha, na Praia dos Anjos. O documento faz parte do Projeto de Educação Ambiental desenvolvido pela Prefeitura para beneficiar alunos das escolas da rede pública municipal de ensino com visitas diurnas e noturnas, ao Museu. Participaram da reunião o presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Maycon Victorino, a 1º Tenente Luana Martins, e a diretora do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), Eliane Gonzalez, além da Subprocuradora Geral do Município, Milena Alcântara e do Assessor de Assuntos Políticos e Administrativos da Prefeitura, André Áreas.

Búzios

O vice-prefeito de Búzios, Miguel Pereira, tem sido um vice que todo prefeito gostaria de ter. O moço vive visitando os bairros do município e ouvindo as reivindicações, algo que só contribui para gestão. Na verdade, poucos são os prefeitos que tem uma boa relação com seu vice.