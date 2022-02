O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos neste sábado, dia 26

Araruama

O vereador Amigo Walmir pode voltar a ser líder do governo da prefeita Lívia de Chiquinho. Nos corredores da câmara, têm gente dizendo que ele seria o nome ideal para combater o casal, Oliveira da Guarda e Penha Bernardes. Segundo informações, Luiz do Táxi, que é irmão de Penha, têm passado por constrangimento e para ser poupado, passaria a ser o vice líder.

São Pedro da Aldeia

O Grupo Salineira, anunciou na quinta-feira, em nota, a manutenção da Viação São Pedro, em operação no município aldeense, pelo menos, até o dia 29 de abril. O prazo foi estabelecido pela empresa a pedido da prefeitura, após reunião, nesta semana, para que o municipio ateste os prejuízos provocados pelo desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão e implemente as medidas necessárias para viabilizar o sistema de transporte coletivo por ônibus na cidade. A concessionária notificou a prefeitura, no início do mês, da suspensão do serviço que foi interrompido na sexta feira. O grupo Salineira alega prejuízos com a concorrência desleal das lotadas, agravados pela pandemia e que tornaram insustentável amanutenção ds operações da empresa.

Búzios

Professores, pais e alunos da Escola Nicomedes Theotônio Vieira, em Manguinhos, promoveram, na tarde de ontem, um protesto em frente a unidade. O objetivo da manifestação é pressionar o prefeito Alexandre Martins. O prédio da Nicomedes está interditado pela defesa civil, corre risco de desabamento desde o ano passado e a prefeitura ainda não apresentou uma solução que garanta o retorno as aulas presenciais dos cera de 800 alunos. O governo chegou a cogitar a contratatação de serviço de estruturas modulares provisórias para abrigar a escola, mas o Conselho Escolar foi contra. Uma resolução da Secretaria de Educação diz que as atividades ocorrerão no formato remoto, devido a impossibilidade do espaço ser utilizado.

Arraial do Cabo

O Carnaval em Arraial do Cabo vai mobilizar drones, cães farejadores e um efetivo de 154 homens da Guarda, COMTRANS e Guardas-Vidas para garantir a segurança de moradores e turistas. As ações terão a participação da Secretaria de Posturas e das Polícias Civil e Militar. A Secretaria de Segurança Pública vai realizar diversas operações durante os próximos dez dias em pontos estratégicos. O descumprimento dos Decretos de combate a COVID-19 será fiscalizado e a ação de flanelinhas coibida. Aparelhos sonoros serão apreendidos, caso estejam com excesso de volume. A Policia Civil estará atuando com a equipe de Guardas-Vidas nos 15 postos por toda extensão da orla marítima do município.

Cabo Frio

Os professores, pais, alunos e ex-alunos da Escola Municipal Américo Vespúcio, no Parque Burle, em Cabo Frio, promoveram hoje, um abraço simbólico a unidade. O protesto é contra o fechamento da escola anunciado pela secretaria municipal de Educação. Segundo o vereador Roberto Jesus, a própria secretária, Eliceia da Silveira, confirmou não apenas o fechamento da unidade como a ocupação do prédio pela secretaria. A secretária justificou o fechamento da escola devido apouco demanda de alunos por vagas. O prefeito José Bonifácio disse que os alunos e servidores serão realocados para a Escola Edilson Duarte ou em unidades próximas.

Saquarema

Saquarema vai ser palco, entre os dias 20 e 30 abril, do 11° Campeonato Mundial de Paramotor. Será a primeira vez que Federação Aeronáutica Internacional realizará um evento no continente americano. A competição deve reunir mais de 100 pilotos de países como Brasil, França, Tailândia, Itália, Japão, Qatar, Espanha, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e outros. Entre os atletas confirmados estão o atual campeão mundial, o francês Alexandre Mateos. Já entre os brasileiros estão Alexandre Barbosa, do Rio, Alan Braga, do Paraná, Maurício Braga, de Jaraguá do Sul e os paulistas Márcio Aita e Márcia Farkouh.