Operação do Carnaval começa nesta sexta-feira em Búzios 

A Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias de Segurança e Ordem Pública, Saúde, Ambiente e Serviço Público dará inicio nesta sexta-feira (24) na Operação do Carnaval. O Grupo Integrado de Fiscalização (GIF) e o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) participarão das ações na Operação do Carnaval que terminam no dia 06 de março.

De acordo com o comandante da Guarda Civil Municipal Otávio Azevedo, por conta da pandemia, pela segunda vez, Búzios terá um carnaval diferente.

“Nós temos isso como mais um desafio, neste período nos empenharemos ainda mais por nossa cidade. No trânsito, daremos atenção especial aos pontos estratégicos com efetivo fixo e com baseamentos das viaturas. Além disso, junto com a fiscalização de posturas e outras forças de segurança, teremos várias operações contra diversos tipos de ilícito sejam nas praias, como Geribá, Ferradura e outras, ou sejam em eventos sem autorização dos órgãos competentes”.

Nas praias os GMs atuarão em conjunto com a Postura no combate à cobrança ilegal de estacionamento, na fiscalização do trânsito e no ordenamento. No Centro, as ruas já recebem o serviço da GCM que trabalha diariamente até o comercio fechar. No período de carnaval, terão apoio de duas viaturas e duas motocicletas.

O Proeis contribuirá com ação através de patrulhamentos pelas áreas de maior movimentação turística, para trazer uma sensação de segurança tanto aos moradores da cidade quanto aos milhares de turistas que por ela passarão. O Programa trabalha com policiais que se inscrevem em suas horas de folga prestando serviço exclusivo e de interesse da Prefeitura de Búzios, auxiliando no patrulhamento ostensivo e as secretarias.

As ações da Secretaria de Serviços Públicos ocorrem de forma contínua em todos os pontos da cidade. Considerando o horário noturno do funcionamento dos restaurantes e comércios no Centro, foi implantada a coleta da madrugada, a partir das 4h30 da manhã.

A secretaria adquiriu novos de contentores de lixo e estão sendo instalados em diversas ruas da cidade para facilitar o descarte consciente do lixo, seja o doméstico ou os de demais origens.