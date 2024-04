Obras de construção da E. M. de Educação Especial de São Pedro da Aldeia entram em nova fase

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue com as obras de construção da sede própria da Escola Municipal de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de Andrade (EMESPP), que ficará localizada na Rua Epaminondas Pereira Nunes, no bairro Nova São Pedro. As intervenções no local entraram na fase de fundação, com a instalação de estacas e concretagem das sapatas.

Seguindo o cronograma de obras, a próxima etapa prevê a instalação de radies, uma espécie de fundação rasa, para, posteriormente, iniciar a fase de alvenaria do novo prédio. As ações no local têm como objetivo garantir mais conforto, segurança e qualidade aos alunos e funcionários.



Com 972,84m², a nova sede contará com 10 salas de aula, sala multiuso, sala dos professores, sala da administração, copa para os funcionários, cozinha com despensa e espaço de lavagem, lavanderia, almoxarifado, depósito, vestiários masculinos e femininos, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de sanitários ao lado da sala dos professores e um pátio coberto.

O secretário-adjunto, Kauê Vattimo, comentou sobre as obras no local. “A Escola de Educação Especial é uma tecnologia moderna e inovadora que utiliza PVC em sua construção e segue os padrões estabelecidos pelo FNDE, conforme a diretriz SINAT-004, com um método que permite uma execução muito mais rápida do que a construção convencional. A Prefeitura de São Pedro escolheu essa tecnologia visando entregar o prédio o mais rápido possível, especialmente para atender às necessidades dos alunos da unidade. É louvável ver a preocupação da Prefeitura em proporcionar um ambiente adequado e moderno para essas crianças” disse.