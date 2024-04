Novas regras de estacionamento na Avenida Henrique Terra, no Portinho, são implementadas

Visando a melhoria no deslocamento de veículos automotores nas vias públicas, a Prefeitura de Cabo Frio implementou novas regras de estacionamento na Avenida Henrique Terra, no Portinho. O Decreto nº 7.292 proíbe o estacionamento de carros, moto, caminhões e afins do lado direito da via, sentido Shopping Park Lagos. A medida está em vigor desde o dia 19 de abril.

A implementação das novas regras foi realizada por estudos de viabilidade com o objetivo de identificar as necessidades específicas e encontrar soluções adequadas para os desafios de mobilidade urbana enfrentados na Avenida Henrique Terra. A Secretaria de Mobilidade Urbana ressalta a importância da colaboração da população e turistas para o cumprimento das normas estabelecidas.

A secretária da pasta, Danielle Sales, reforça que a medida foi planejada visando melhorar o fluxo do trânsito na região e proporcionar maior segurança viária para os motoristas e pedestres que circulam pela avenida.

“Com as novas regras de estacionamento, buscamos promover uma circulação mais fluida de veículos, reduzindo congestionamentos e contribuindo para um trânsito mais seguro e organizado”, destacou.