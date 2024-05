Obras de reforma do terminal de ônibus avançam em São Pedro da Aldeia

As obras de reforma geral do terminal urbano de ônibus, localizado na Avenida Francisco Coelho Pereira, no centro de São Pedro da Aldeia, seguem a todo vapor. Nesta terça-feira (14/05), a equipe responsável pelos trabalhos no local atuou na remoção do antigo pavimento, para que, posteriormente, seja iniciada a demarcação dos novos meios-fios do terminal. O serviço é feito pela Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

O projeto prevê a ampliação da área, reforma dos bancos, reforma geral dos telhados e da parte elétrica com colocação de super postes de iluminação em LED, além da instalação de bicicletários, criação de canteiros, sinalização e passagem elevada nas ruas laterais. Vale destacar que o terminal já passou por etapas como demolição do banheiro e da cabine existentes no local e retirada dos telhados.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, esteve no local para acompanhar o avanço das obras do terminal. “O trabalho por aqui está só começando. Estou bem feliz pelo avanço dessas obras que são de grande importância para o munícipe que depende do transporte público no dia a dia. Depois de tudo concluído, a população contará com um espaço muito mais confortável e seguro para aguardar a chegada dos coletivos”, afirmou.