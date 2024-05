Secretários de Obras e Projetos e de Saneamento e Drenagem de Búzios têm encontro com representantes da Prolagos

Nesta segunda-feira (13), os secretários de Obras e Projetos, Lucas Lima, e de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, de Búzios estiveram reunidos com representantes da Prolagos, na sede em São Pedro da Aldeia.

O encontro teve como objetivo estreitar os laços com os novos secretários, além de apresentar o estudo para implantação de rede separativa em diversos bairros do município.

De acordo com o secretário de Obras e Projetos, Lucas Lima, a reunião foi bastante proveitosa: “Em nosso primeiro contato com a concessionária de água e esgoto do Município, evidenciou-se a solicitude da Prolagos em contribuir com nossas demandas, o setor técnico já se colocou à disposição para contribuir no que for necessário para aperfeiçoar as redes coletoras e de abastecimento da malha urbana”.

O diálogo entre a Prefeitura de Búzios e a Prolagos destaca a busca por soluções que promovam a preservação do ambiente e o bem-estar da população. A implantação de redes separativas representa mais um passo na direção de sistemas eficientes e ecologicamente responsáveis, fortalecendo a parceria entre as instituições em prol de um futuro mais promissor para todos de Búzios.