Onça-parda se esconde em garagem de casa em Saquarema

Uma onça-parda foi encontrada na garagem de uma casa, na tarde desta terça-feira (18), no bairro de Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. O animal estava escondido atrás de um carro estacionado no local. Os moradores se assustaram ao perceberem a presença da onça e logo acionaram a Guarda Ambiental.

Os agentes foram acionados por volta das 15h30. Por se tratar de um animal felino de grande porte, eles precisaram acionar uma equipe especializada do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e veterinários do BioParque para auxiliar na captura do animal.

Para garantir a segurança dos moradores e do animal, o coordenador da Guarda Ambiental de Saquarema, Jefferson Pereira, contou que o primeiro procedimento realizado foi o isolamento da área. Os trabalhos de resgate duraram cerca de seis horas.

“Avaliamos se dava para fazer o resgate em segurança ou não e vimos que o local para acesso era difícil. Com isso, fizemos contato com a equipe especializada do Inea. Com a chegada dos agentes, avaliamos o melhor procedimento para a retirada do animal em segurança”, disse Jefferson.



A equipe chegou por volta das 22h. O animal foi capturado anestesiado e passou por exames. Segundo a avaliação, trata-se de um jovem adulto macho e pesa cerca de 40 kg.

A avaliação foi feita por veterinários do Inea, do Cras da Universidade Estácio e de veterinários e biólogos do BioParque.

Izar Aximoff, biólogo do projeto Onças Urbanas, que também acompanhou o resgate, acredita que a onça possa ser o mesmo animal que o projeto vem monitorando na Serra do Mato Grosso, que pega tanto o município de Maricá quanto o de Saquarema.

“A gente fica feliz porque trata-se de um animal topo de cadeia que é fundamental e muito importante para a saúde da floresta que foi devolvido e está em vida livre novamente”, disse o biólogo.

O animal foi resgatado em segurança e solto na manhã desta quarta-feira (19) em uma área de floresta preservada da região.