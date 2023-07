Festa em comemoração aos 283 anos da Padroeira de Búzios terá show de Jorge Vercillo

As comemorações dos 283 anos da Padroeira de Búzios, Sant’Anna, iniciaram no domingo (16) com várias programações religiosas, que ocorrerão até o dia 26 de julho, dia de Sant’Anna. A partir do próximo sábado (22), além das programações religiosas, terá início os shows musicais nos palcos do Morro da Igreja de Sant’Anna e Praça do Pescador.

Uma das grandes atrações dos shows, será a apresentação do cantor e compositor Jorge Vercillo, na terça-feira (25), véspera do feriado, do dia de Sant’Anna. Com mais de 30 anos de carreira, Vercillo se tornou um dos maiores nomes da MPB. Também terá apresentações dos artistas: Clube do Choro Búzios, Victor Stival, João e Fabrício, Agustina Forró Banda, Arma Samba, Ministério da Cruz Sagrada, Os burocratas e Padre Ricardo Whyte.

O evento é realizado pelos Festeiros da Padroeira e Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia em parceria com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico do município, que tem trabalhado na salvaguarda da mais antiga manifestação de fé e cultura do povo buziano.

Programação dos shows musicais:

– 22 de julho (sábado)

Palco Morro da Igreja

21h – Show do Clube do Choro Búzios

Palco Principal (Praça dos Pescadores)

21h30 – Show do Victor Stival

23 de julho (domingo)

Palco Morro da Igreja

21h – João e Fabrício

Palco Principal

21h30 – Agustina Forró Banda

24 de julho (segunda-feira)

Palco Morro da Igreja

21h – Show com Ministério da Cruz Sagrada

Palco Principal

21h30 – Arma Samba

25 de julho (terça-feira)

Palco Morro da Igreja

21h – Show com Os Burocratas

Palco Principal

22h – Jorge Vercíllo

26 de julho (quarta-feira)

Palco Principal

21h – Show Católico do Padre Ricardo Whyte