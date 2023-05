Ônibus com tarifa reduzida, em Tamoios, terá trajeto estendido até o bairro Florestinha

Para melhorar as condições de deslocamento da população de Tamoios, os ônibus da linha Bosque Gargoá – Sinagoga (355) terão o trajeto estendido até o bairro Florestinha, a partir da próxima quarta-feira, 3 de maio. A tarifa continua reduzida a R$ 2,50, sendo que a Prefeitura de Cabo Frio arca com R$2 do valor original da passagem.

O trajeto anterior, que antes compreendia o trecho entre o Bosque do Gargoá e a Sinagoga, agora será ampliado até o bairro Florestinha, que passa a ser o ponto final.

Primeira linha urbana de ônibus de Tamoios, a Bosque Gargoá – Sinagoga (355) foi lançada no último dia 6 de março, com a presença do prefeito José Bonifácio. A iniciativa do Governo Municipal está prevista na Lei Municipal Nº 3.647, publicada na edição de 28 de fevereiro do Diário Oficial do Município.

“Essa extensão até o bairro Florestinha é mais um importante passo para melhorar as condições de transporte público para os moradores de Tamoios. Além do avanço na mobilidade urbana que essa linha representa, vale destacar que ela também traz um grande benefício social para a população, pois custeamos uma parte da tarifa do ônibus”, ressaltou o prefeito José Bonifácio.