Operação do 25º BPM apreende diversos veículos sem placa neste final de semana em Búzios

Neste final de semana, cerca de 20 motocicletas foram apreendidas em uma operação do 25º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do Tenente-Coronel Oliveira. As ações acontecem em cumprimento à Lei Federal 14.562/2023, que criminaliza a conduta de quem adultera sinal identificador de veículo não categorizado como automotor.

O Prefeito Alexandre Martins, como chefe do Poder Executivo Municipal, parabeniza o comando do 25º BPM e as equipes envolvidas na missão de garantir a ordem e a paz, não apenas a Búzios, mas a toda Região dos Lagos, por meio das ações de combate à desordem e ao crime.

Em breve, o município de Búzios concluirá as obras de estruturação e documentação para o funcionamento do Depósito Público, para onde serão enviados os veículos irregulares que forem flagrados circulando pela cidade, melhorando o ordenamento no trânsito de Búzios.

Desde a aprovação da Lei Federal 14.562/2023, o 25º BPM, tem realizado diversas operações com o intuito de garantir mais segurança aos moradores e turistas de Búzios, uma vez que a maior parte dos roubos de rua são praticados por criminosos em motos sem qualquer identificação.