Operação Verão Criança Segura na Praia de Geribá, em Búzios, garante identificação e proteção

Acontece oficialmente nesta sexta-feira (12) o lançamento da Operação Verão Criança Segura na praia de Geribá, em Búzios. A ação, que se estenderá até 18 de fevereiro, visa reforçar a segurança dos pequenos durante a temporada de verão.

A estrutura montada na praia receberá responsáveis e crianças, proporcionando a colocação de pulseirinhas de identificação. Estas conterão informações cruciais, incluindo o nome da criança e um número de telefone dos responsáveis, garantindo uma comunicação rápida em caso de necessidade.

A Guarda Civil de Búzios estará presente com sua equipe do PROGEP (Programa Educacional e Preventivo às Drogas, Trânsito e Violência), assegurando uma cobertura permanente nas servidões do canto direito e servidão do Fishbone. Além disso, agentes da Guarda Mirim também se unirão ao esforço, fortalecendo a presença de segurança.

No início da operação, equipes estarão percorrendo toda a extensão da praia de Geribá, abordando banhistas que chegaram por outras servidões. Das 8h às 12h, as tendas nas servidões mencionadas oferecerão ações diretas, garantindo que o maior número possível de crianças esteja identificado e protegido.

A Operação Verão Criança Segura reforça o compromisso com a segurança e bem-estar das crianças, proporcionando aos pais e responsáveis uma ferramenta adicional para garantir a tranquilidade durante o lazer na praia.