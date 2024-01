Operação Verão em Cabo Frio apreende caixas de som e intensifica combate à poluição sonora na Praia do Forte

By

Uma operação conjunta realizada neste sábado(30) na Praia do Forte, em Cabo Frio, apreendeu de cerca de 13 caixas de som, com multas no valor de R$550 para cada proprietário.

A ação, integrante da “Operação Verão”, tem como objetivo cumprir a lei municipal de 2023, que proíbe a presença e a utilização desses equipamentos nas praias da cidade.

A operação contou com a participação integrada de agentes da Ronda Escolar, do Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Guarda Municipal, da Fiscalização de Posturas, do Proeis, além de comandantes da 1ª Cia, GAT I, ROMU e representantes da Secretaria de Postura de Cabo Frio.

Segundo a Polícia ninguém foi preso.