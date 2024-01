Homem morre após cair de pedra e se afogar em Saquarema

By

No início da manhã desta segunda-feira, dia 1º, por volta das 07h30min, um homem morreu após cair das pedras da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, no Centro, e se afogar no mar.

O Corpo de Bombeiros e Salvamar Saquarema foram acionados, resgataram a vítima e tentaram recuperar sua vida na Prainha, no Centro, mas infelizmente ele não resistiu. A vítima, segundo o grupamento, estava com um corte na cabeça ocasionado, provavelmente, por uma pancada no momento da queda.

A identidade da vítima não foi divulgada.