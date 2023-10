Palácio das Águias, em Cabo Frio, recebe lançamento do livro “Areia na Olhota”, de Érica Magni

A poetisa Érica Magni lança seu novo livro, “Areia na Olhota”, no Palácio das Águias, em Cabo Frio, na próxima sexta-feira, dia 20 de outubro, às 19h. O evento contará com noite de autógrafos e pocket show da cantora Luiza Souto.

O livro é uma autobiografia poética que narra a transição geográfica que a autora viveu nos últimos anos, a partir do início da pandemia, deixando os ares caóticos do Rio de Janeiro em direção à calmaria litorânea da Região dos Lagos.

Em “Areia na Olhota”, a autora aborda temas como dor, perda, incerteza, dissoluções e renovações, com um olhar sensível e reflexivo. O livro é composto por quase cem poemas que foram “materializados” em uma jornada de quatro anos até aqui.

A Região dos Lagos como inspiração

A Região dos Lagos foi um importante elemento na construção do livro “Areia na Olhota”. Érica, que vive em Arraial do Cabo há três anos, encontrou na região um refúgio para focar na evolução de sua escrita e finalizar o livro.

“A Região dos Lagos me trouxe mais do que inspirações e paisagens deslumbrantes”, conta Érica Magni. “Aqui, eu pude encontrar um método de escrita muito mais fluido, já que adotei um caderno que não sai das minhas mãos nunca. Estou com ele o tempo todo, e simplesmente paro para escrever quando vejo uma cena ou ouço uma frase que me inspira.”

O lançamento do livro “Areia na Olhota” em Cabo Frio é uma oportunidade para conhecer o trabalho de uma das mais importantes poetisas da Região dos Lagos. O evento é gratuito e aberto ao público.

Serviço

Lançamento do livro “Areia na Olhota” de Érica Magni

Data: 20 de outubro de 2023

Horário: 19h

Local: Palácio das Águias

Endereço: R. Érico Coelho, 72 – Centro

Cidade: Cabo Frio

Ingresso: gratuito