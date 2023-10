Escola Municipal Alfredina de Oliveira Francesconi, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, recebe obras de reforma e ampliação

Há 12 anos esperando por melhorias, a Escola Municipal Alfredina de Oliveira Francesconi, localizada no Jardim Esperança, finalmente viu o início das tão aguardadas obras de reforma e ampliação. As intervenções visam atender às necessidades de uma escola que há muito tempo necessitava de melhorias nas instalações e de mais espaço para os alunos.

O local abrigava a Escola Municipal Professora Patrícia Azevedo de Almeida. Posteriormente, a escola foi transferida para um novo imóvel na Avenida Américo Gomes da Fonseca, no mesmo bairro. No entanto, o antigo edifício permaneceu abandonado, situado ao lado da Escola Municipal Alfredina de Oliveira Francesconi.

Com essa iniciativa, a escola ganhará mais de 4 mil metros quadrados de área, sendo uma parte destinada ao Ensino Fundamental I e outra voltada para creche e pré-escola.

Nesta segunda-feira (16), a prefeita Magdala Furtado, acompanhada da secretária de Educação, Rejane Jorge, lançou as primeiras ações de revitalização da escola. Na parte da manhã, a prefeita se reuniu com a equipe de direção da escola e engenheiros da Secretaria de Educação para apresentação de projeto. O próximo passo será obter a aprovação dos projetos complementares. Ao mesmo tempo, os serviços de demolição da antiga estrutura, que estava em estado precário, foram iniciados.

”Esse é o resultado de um conjunto de pessoas querendo fazer o melhor. Isso me deixa extremamente feliz. Agradeço o empenho de toda equipe e profissionais da Educação. Fico emocionada por estar aqui falando da construção de uma escola. Há quase 12 anos existe a promessa de construir esse espaço e, hoje, temos o privilégio de poder oferecer o melhor para nossas crianças. Vamos seguir trabalhando dia e noite para deixar um legado não só na educação, mas em todas as áreas para a nossa população”, disse Magdala.

A Secretária de Educação, Rejane Jorge, enfatizou a importância da melhoria no acolhimento e na infraestrutura da rede municipal escolar.

“Quando vim conhecer a unidade e conversar com a direção pude compreender a necessidade de melhorias no espaço, oferecendo mais acolhimento as nossas crianças. Hoje vim com a prefeita porque é uma mulher sensível, de palavra e compromisso com a comunidade, que precisava do olhar dela. Obrigada por atender nossa demanda. Estou muito feliz por ser um instrumento no avanço da educação cabo-friense”, disse Rejane.

A diretora da escola, Simone Francesconi, expressou a felicidade, destacando que a reforma era um desejo antigo da comunidade escolar, pais e professores.