Parceria com cooperativa de recicláveis garante a coleta seletiva, durante a 18ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio

A 18ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio, que acontece nos próximos dias 9 e 10 de setembro na orla da Praia do Forte, terá mais uma novidade. Neste ano, a coleta seletiva será realizada pela Cooperativa de Trabalho e Beneficiamento de Materiais Recicláveis & Educação Ambiental (Cooperben Cabo Frio). A parceria inédita, firmada entre o Grupo Iguais e o Instituto Iguais com a Cooperben, foi fechada nesta quinta-feira (31) na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Cabo Frio, com a presença da secretária adjunta da pasta, Marcela Sant’Anna.

O objetivo é que a cooperativa realize a coleta seletiva durante os dois de dias de evento, direcionando o material recolhido para reciclagem. O foco será nas garrafas de vidro, plástico e nas latinhas. Além disso, a limpeza urbana da orla vai ser realizada pela Comsercaf, logo após o evento.

Com o tema “Nossa existência é singular, mas nossa luta é plural. Todes contra a LGBTIfobia!”, a programação da 18ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio terá show das cantoras Pepita (no dia 9) e MC Rebecca (no dia 10), além das performances das drags e apresentação de DJS. Todos celebrando a diversidade. Nos dois dias a concentração começa às 13h.

O coordenador da Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio, Rodolpho Campbell, destaca que o evento também tem a preocupação com o meio ambiente e a cidade.

“Nossa preocupação vai muito além de celebrar a diversidade, conscientizar sobre o respeito às diferenças e combater a LGBTIfobia: ela passa, também, pela redução do impacto ambiental”, afirma Campbell.

O presidente da Cooperben, Antônio Carlos de Souza, explicou que 20 catadores de recicláveis cooperados vão atuar em cada dia de evento.

“Nossos parceiros estarão recolhendo todo o material reciclável durante os dois dias de evento. Essa é uma parceria muito positiva, que vai ajudar nossa cooperativa, que é a primeira e única totalmente legalizada que está atuando em Cabo Frio”, contou Antônio, lembrando que 80% da cooperativa é formada por mulheres.

A Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio conta com patrocínio master do Cabofolia, Beats, da Prefeitura Municipal de Cabo Frio e do Conselho Municipal de Turismo, com o apoio da página Humor Gay e do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, e patrocínio da Mega Planet Academia, Inverno D’Itália, Tecstore Imports, Ana Júlia Lanches, Chico Parafuso, Sure Check, Village Restaurante e La Kanna, além de promoção exclusiva da Rádio Litoral FM.