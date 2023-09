Prefeitura de Cabo Frio implanta o ITBI On-line

By



A Prefeitura de Cabo Frio anunciou a implantação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em formato on-line, nova ferramenta que permitirá que os corretores de imóveis anexem os documentos para avaliação diretamente pelo site da Secretaria de Fazenda (https://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/), sem necessidade de atendimento presencial. O serviço entra em funcionamento nesta quinta-feira (31) e foi anunciado pela prefeita Magdala Furtado e o secretário de Fazenda, Bebeto Cardozo, em um encontro com corretores, advogados e contadores, na sede da Fazenda Municipal.





A ferramenta é uma novidade em Cabo Frio, dando mais celeridade ao processo de emissão da guia do imposto. Com essa implantação, Cabo Frio se torna uma das primeiras cidades da região a adotar esse serviço.

“A arrecadação de ITBI é sinônimo de receita, pois essa demanda realizada de forma on-line propicia uma rapidez no atendimento e mais fluidez para a avaliação, além de um reforço na arrecadação, com um aumento no números de atendimentos. É uma alegria trazer essa facilidade para essa classe tão importante, que é propulsora de movimentação financeira”, disse a prefeita Magdala Furtado.

“Com essa novidade os corretores perderão menos tempo dentro da sede da Secretaria da Fazenda para a entrega de documentos. Agora eles poderão anexar a documentação e a avaliação será realizada sem a obrigatoriedade da presença na sede. É um avanço para a gestão e um benefício para os corretores de imóveis”, reforçou o secretário de Fazenda.

O encontro teve ainda a presença do vereador Léo Mendes e do presidente do Ibascaf, Jefferson Buitrago.

Prioridade no atendimento para contadores e advogados

Durante o encontro, a prefeita Magdala Furtado destacou ainda a regulamentação que concedeu prioridade no atendimento aos advogados e contadores. O Decreto Municipal n.º 7.128/2023, assinado pela chefe do Executivo, define o atendimento prioritário dos profissionais nas repartições públicas municipais. A prefeita destacou que a meta do governo é agilizar o atendimento e o andamento dos processos.