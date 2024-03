Pesquisa: Búzios se consagra como o destino turístico onde os visitantes passam mais tempo no Brasil

Uma recente pesquisa realizada pela ‘Omnibees’ trouxe à tona informações relevantes sobre as preferências dos turistas e viajantes brasileiros. O município de Búzios despontou como a terceira cidade mais desejada nos próximos quatro meses, levando em conta as diárias e o tempo médio de estadia, ficando atrás apenas das principais capitais do País.

Segundo a pesquisa, o tempo médio de estadia em Búzios é de 5,5 dias, um número significante em comparação com Rio de Janeiro (4,5) e São Paulo (4,8), indicando que os turistas e viajantes estão optando por aproveitar ao máximo tudo o que o balneário mais charmoso do Brasil tem a oferecer.

O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, destaca que ver a cidade do Rio de Janeiro como a mais procurada entre os turistas tem sido uma tendência, mas ver Búzios ocupando a 3ª posição, atrás apenas do próprio Rio e de São Paulo, é motivo de orgulho.

“Isso é reflexo do nosso trabalho, junto com todo o trade turístico do Estado e de Búzios. Os resultados estão aparecendo cada vez mais, mas não podemos relaxar. Temos que continuar nossas ações estratégicas de promoção das 12 regiões turísticas”, disse Gustavo Tutuca.

O secretário Municipal de Turismo de Búzios, Maycon Siqueira, destaca iniciativas que estão sendo implementadas para promover o município e garantir uma ocupação média durante todo o ano.

“O calendário de eventos que foi implementado após a pandemia tem minimizado a sazonalidade nos meses após as altas temporadas. Encontros de moto, festivais de gastronomia, atrações musicais de diferentes estilos têm atraído cada vez mais visitantes durante todos os meses do ano”, ressaltou Maycon Siqueira, acrescentando que estão implementando o Roteiro Raízes de Búzios em conjunto com o Sebrae.

“Queremos que os turistas tenham também acesso a histórias e tradições dos povos tradicionais da cidade: os quilombolas e pescadores. O roteiro contempla passeios por vários bairros da cidade como José Gonçalves, Baía Formosa e Rasa com passeios pela Ponta do Pai Vitorio e Mangue de Pedras”, revelou o dirigente.

O presidente do Búzios Convention & Visitors Bureau, Márcio Arouca, aponta que o balneário se destaca pela infraestrutura turística robusta e acolhedora.

“Contamos com 400 pousadas, distribuídas em um total de 20 mil leitos, sem mencionar a grande oferta de casas de temporada, o que reflete não apenas a crescente demanda turística por Búzios, mas também o compromisso de nossos empresários e empreendedores em oferecer serviços de qualidade e uma experiência memorável para todos os visitantes”, ressaltou Márcio Arouca.

Segundo o Prefeito em exercício de Búzios, Rafael Aguiar, o resultado que já é visto e sentido nas ruas do balneário, e nas altas taxas de ocupação na rede hoteleira o ano inteiro, é fruto do trabalho árduo da Prefeitura e das Secretarias envolvidas no projeto de transformar Búzios como a cidade mais badalada do Brasil, o que a pesquisa corrobora e comprova que estamos no caminho certo.