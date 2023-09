Pianista Patrícia Glatzl apresenta recital gratuito na 104ª edição da série Jovens Pianistas de Cabo Frio

A pianista Patrícia Glatzl se apresenta, em Cabo Frio, no próximo sábado, dia 30 de setembro. O recital faz parte da Série Jovens Pianistas, e acontecerá na Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, às 19h, A entrada é gratuita.

Glatzl é uma jovem pianista brasileira que já se apresentou em importantes salas de concerto e festivais do Brasil e do exterior. No recital em Cabo Frio, ela interpretará obras de Johann Sebastian Bach e Frédéric Chopin.

O programa inclui a Suíte Inglesa nº 2 em Lá Menor de Bach; a Sonata nº 2 em Si Menor de Chopin; e a Barcarola Opus 60 de Chopin.

A Série Jovens Pianistas é um projeto de criação e direção Artística de Hasenclever da Silva Oliveira, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, que visa promover a música clássica e dar oportunidades para jovens pianistas se apresentarem para o público. O evento também é uma oportunidade para a população cabo-friense e visitantes apreciarem a música clássica interpretada por jovens e talentosos artistas.

Sobre Patrícia Glatzl

Patrícia Glatzl nasceu no município de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, e iniciou os estudos de piano aos 7 anos. Formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Glatzl já recebeu diversos prêmios, incluindo o primeiro lugar no Concurso Nacional de Piano da UNIRIO e o primeiro lugar no Concurso Internacional de Piano Cidade de São Paulo.

A jovem pianista recebeu também diversos prêmios e se apresentou em importantes séries, Salas de Concerto e Festivais, como na Sala Cecília Meireles, Sala de Concerto da Rádio MEC, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Palácio das Artes em Belo Horizonte, MASP em São Paulo, Teatro J. Safra, Festivais de Inverno de Petrópolis e Friburgo, Concertos da SAV em Petrópolis, Pianofest, Teatro Municipal do RJ, entre outros. Apresentou-se em programas da TV Cultura, TV Brasil e TV Globo. Apresentou-se, com grande sucesso, nas edições 36, 43, 70 e 90ª da Série Jovens Pianistas (Cabo Frio/RJ).

Programa

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Suíte Inglesa nº 2 em Lá Menor BWV 807

Prélude

Allemande

Courante

Sarabande

Bourrée I & II

Gigue

Frédéric Chopin (1810 – 1849)

Sonata nº 2 opus 35 em Si Menor

Grave; Doppio movimento

Scherzo

Marche funèbre: Lento

Finale: Presto

Frédéric Chopin (1810 – 1849)