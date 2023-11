Policial militar morre a caminho do trabalho em acidente de trânsito na RJ-106, em São Pedro da Aldeia

Um policial militar morreu a caminho do trabalho em um acidente de trânsito na manhã de sábado, dia 04, na RJ-106, em São Pedro da Aldeia. George Linhares Xavier, de 43 anos, era cabo da PM lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar em Macaé. Ele deixa esposa grávida do segundo filho do casal.

O acidente aconteceu por volta das 7h no km 119 da rodovia. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava de moto quando foi atingida por um carro que estava na contramão. George foi lançando para o acostamento. O policial chegou a ser levado para o Pronto Socorro de São Pedro da Aldeia, mas morreu na unidade.

O motorista do carro não sofreu ferimentos, ainda segundo a ocorrência da Polícia Militar.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de George.

O 32º BPM divulgou uma nota de pesar.

“É com muito pesar que comunicamos o falecimento do Cabo PM Linhares. Em decorrência de um acidente de trânsito a caminho do serviço. Os oficiais e praças do 32º BPM lamentam muito essa perda do nosso irmão de farda e desejam a todos os familiares os nossos sentimentos e o conforto do Senhor Deus aos seus corações”, declara.

O corpo de George foi enterrado na manhã de domingo (5) no Cemitério Santa Izabel, em Cabo Frio.