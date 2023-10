Postes da Praça de Maria Joaquina, em Cabo Frio, passam por manutenção emergencial nesta quarta

O setor de Iluminação Pública da Comsercaf está na Praça de Maria Joaquina nesta quarta-feira (18). A equipe atua na substituição dos cabos de alimentação dos três postes no entorno da quadra, que apresentaram curto no fim de semana. Além dessas, todas as outras estruturas estão sendo revisadas.

Segundo o diretor de Iluminação Pública da Comsercaf, Claudio Gomes, o local foi parcialmente interditado devido à energização dos postes que apresentavam risco de acidentes. Ele explicou que a autarquia tomou conhecimento da situação no sábado (14), e imediatamente desligou os fios de alimentação das luminárias da praça para evitar acidentes.

“No domingo (15), a equipe de plantão acendeu as lâmpadas do entorno, mas deixou as da área da quadra, onde havia ocorrido o curto circuito, desligadas. Hoje, nós trocamos a fiação e vistoriamos toda iluminação do local. Nós também detectados alguns fios expostos em vários pontos da praça, que serão isolados para evitar acidentes”, explicou Claudio.

Ainda de acordo com o diretor da Companhia, uma chave teste foi usada para verificar a existência de corrente elétrica em todos os postes da praça.