O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 18

Búzios

A ex-vereadora Gladys Nunes, que virou ficha limpa, após vencer na justiça já anda dizendo pelos 4 cantos de Búzios que é pré-candidata a Prefeita. E por onde passa não têm poupado criticas ao presidente da Câmara Rafael Aguiar. Em uma revista, intitulada “Revista Búzios”, que circula no municipio neste mês de outubro, a ex-vereadora chamou o presidente da Câmara de “mentiroso e traídor”. Pelo visto a moça voltou para colocar fogo no parquinho.

Cabo Frio

O Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gustavo Branco, acatou recurso que reconhece fraude à cota de gênero nas eleições de 2020 da coligação PDT e DC, o que pode resultar na cassação de mais quatro vereadores da Câmara de Cabo Frio: Leo Mendes, Davi Souza, Carol Midori e Oséias de Tamoios. O procurador, no parecer, pontua que existem fatos e elementos probatórios que permitem o que chamou de reenquadramento jurídico e a consequente revisão da decisão do TRE, que havia considerado não haver provas suficientes para condenar os dois partidos pela fraude. O procurador Paulo Gustavo, que também emitiu parecer contrário aos recursos dos vereadores cassados Vanderson Bento e Vinícius Correa, argumentou, por exemplo, que a candidata do DC Lílian Bretas, apesar de ter apresentado movimentação financeira, não justificou os gastos, o que levou as contas de campanha dela a serem rejeitadas.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, segundo decisão da justiça, terá de convocar todos os candidatos aprovados no concurso público de 2014 da educação do município. A direção do SEPE Costa do Sol comemorou a decisão, que aconteceu um dia após da festa dos professores promovida pelo governo. A sentença determina a convocação de todos os candidatos dentro do número de vagas e tantos mais quantos forem necessários enquanto houver contratados temporários exercendo funções permanentes que deveriam ser exercidas por concursados. A decisão cabe recurso.

Arraial do Cabo

Uma pesquisa lançada pelo site Agenda Pública (agendapublica.org.br) revelou que Arraial do Cabo está entre as cidades com maior eficiência na gestão, utilização dos royalties do petróleo e na prestação de serviços essenciais à população. Na classificação, o município cabista está em 1º lugar no Estado e em 2º lugar no Brasil. Entre os tópicos avaliados estão educação, saúde, desenvolvimento econômico, proteção social, mobilidade urbana e gestão de qualidade. A cidade ainda recebeu destaque, figurando em primeiro lugar nas dimensões proteção social e mobilidade entre os municípios do grupo 1.

Araruama

A Expo Araruama 2023, que começa no dia 02 de novembro, promete ser mais um grande sucesso. A programação já está definida com Alexandre Pires no dia 02, Barões da Pisadinha dia 03, Yasmin Santos dia 04, e fechando, no dia 05 de novembro, o sambista Diogo Nogueira. A realização é da Prefeitura Municipal de Araruama.

Iguaba Grande

Segundo informações dos corredores da Câmara de Iguaba Grande, 3 veredores estariam disputando a vaga para vice-prefeito do municipio, visando a eleição de 2024. Seriam eles: Alan Rodrigues, Marcelo Durão e Marciley Lessa. Como todos sabem, para conseguir a vaga, um dos três terá de ter a benção do prefeito Vantoil Martins, do chefe de gabinete Fábio Costa e do restante do grupo político.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema firmou parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para que todas as imagens geradas pelas câmeras ligadas ao Centro Integrado de Operação e Controle do município, das quais 800 estão localizadas em órgãos públicos, como escolas, postos de saúde, CRAS e outros, além de 230 nas ruas, sejam sistematicamente disponibilizadas ao sistema 190 Integrado, operacionalizado por aquela corporação. Segundo a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, “a medida trará muito mais segurança para as nossas crianças, já que a Polícia Militar terá acesso às câmeras das escolas e demais prédios públicos, o que resultará, também, em muito mais tranquilidade para os pais, professores e funcionários”. Com o acesso às imagens por parte da PM, poderão ser disponibilizados ao município três tecnologias capazes de realizar procedimentos como o reconhecimento facial, a leitura de placas de veículos automotivos e o reconhecimento de comportamentos fora do padrão, o que garantirá uma ação policial mais assertiva, efetiva e com foco maior, muito mais adequada aos dias de hoje.