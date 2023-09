Postes deteriorados são removidos da Av. Adolfo Beranger Júnior, no Guarani, em Cabo Frio

A equipe do setor de iluminação da Companhia de Serviços Públicos (Comsercaf) retirou, na manhã desta terça-feira (5), três superpostes do canteiro central da Avenida Adolfo Beranger Júnior, na altura do bairro Guarani. As estruturas estavam deterioradas e apresentavam risco de queda.

No local, provisoriamente, serão instalados três postes de ferro. A instalação está prevista para esta quarta-feira (6). As novas estruturas permanecerão no local até que os definitivos sejam fabricados. A retirada dos superpostes durou cerca de 3 horas e, como medida de prevenção, parte da avenida foi interditada pela Guarda Civil Municipal.

Segundo o gerente do setor de iluminação da autarquia, Cláudio Gomes, essa foi uma solicitação dos moradores que ficaram preocupados com a corrosão dos postes, que têm 17 metros de altura, cada um.

“A Avenida Adolfo Beranger Júnior é muito movimentada. Por lá circulam pedestres, ciclistas e motoristas. Além disso, no trecho onde estavam os três postes que apresentaram problemas, estão localizadas duas unidades escolares, a Escola Municipal Manoel Mendes de Souza e Escola Municipal Maestro Rui Capdeville. Vamos substituir por postes de ferro provisoriamente. Desta forma, garantimos a segurança e o bom serviço à população”, garante Cláudio Gomes.