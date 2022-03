Postos salva-vidas de Arraial do Cabo são reformados

A Prefeitura de Arraial do Cabo acaba de concluir a reforma dos postos de salva-vidas da Praia Grande e da Praia do Pontal. As novas estruturas vão ajudar a garantir a segurança dos banhistas.

As praias dos distritos devem ganhar novos postos em breve. O processo está em fase de licitação e envolve a construção de 2 estruturas em Monte Alto, 3 em Figueira, 1 em Novo Arraial, 1 em Caiçara e 1 em Pernambuca. As Prainhas do Pontal do Atalaia terá também uma estrutura, próxima a escadaria de acesso à praia.