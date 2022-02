Praça das Águas, em Cabo Frio, ganhará parque infantil privado

A orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, vai ganhar um novo espaço recreativo para crianças. O local terá brinquedos, atividades lúdicas, área de mini golf, pista de carros a controle remoto e mini réplicas de traineiras e pontos turísticos da cidade.

O projeto está sendo viabilizado por uma parceria público-privada, firmada entre a Prefeitura de Cabo Frio e a empresa GMV Nautimodelismo, regulamentada por meio de um termo de permissão precária.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha, o espaço será inaugurado nos próximos dias e, como contrapartida, a empresa permissionária efetuará toda a manutenção da praça e atenderá gratuitamente crianças da rede pública de ensino.

“Os dias de abandono da Praça das Águas acabaram. O local que estava com toda a estrutura comprometida, sendo necessária a remoção de boa parte dela, está passando por remodelação. Com essa parceria público-privada o local vai ganhar nova vida e funcionalidade. E não serão utilizados recursos públicos no local, sendo a instalação e manutenção da estrutura de responsabilidade da empresa”, afirma o secretário.

Ainda segundo Carlos Cunha, a permissão para a utilização do local, inicialmente, vai até julho, podendo ser estendida, caso seja o desejo de ambas as partes envolvidas no acordo.