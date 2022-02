Atletas representam Cabo Frio no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Três duplas com atletas de Cabo Frio participam da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2022, que começou nesta quarta-feira (2), em uma arena montada na Praia de Itaúna, em Saquarema. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e reúne os principais nomes da modalidade no país.

No naipe masculino, Matheus Cordeiro/João Vitor (segundo colocado no ranking da fase de grupos) e Bryhan Almeida/Paulo Vitor (18º colocado no ranking da fase de grupos) estarão em quadra pelo Torneio Aberto. Matheus e João já estão garantidos na fase de grupos. Bryhan e Paulo terão que disputar a fase de qualificação (qualifying).

Já no feminino, Manu Sherman forma o time com Manu Niemeyer (sétima do ranking do Top 8).

As três duplas são treinadas pelo professor Ricardo Rezende, o Candango, coordenador técnico do CT do Candango, e participaram, entre os dias 26 e 30, da primeira etapa do Circuito Brasileiro sub-21. também em Saquarema.

No total, o Circuito Brasileiro deste ano terá 15 etapas no Torneio Aberto e 10 etapas no Top 8. A etapa de Saquarema vai até domingo (6) e os jogos são transmitidos pelo site oficial da CBV, no endereço voleidepraiatv.cbv.com.br