Praça de Monte Alto, em Arraial do Cabo, é reinaugurada

By

Monte Alto celebrou, hoje (8), a reabertura da Praça Maria Peres após uma significativa reforma. A cerimônia de reinauguração contou com a participação popular e de representantes do Poder Público, que acompanharam juntos uma emocionante homenagem à família da saudosa dona Maria, uma das primeiras moradoras do bairro.

Temos certeza que ela ficaria feliz com o que foi feito no local. Entre as melhorias, destaca-se um grandioso palco equipado para espetáculos culturais, um campinho society, parquinho, quadra poliesportiva, bancos de madeira e um prédio administrativo, ampliando o acesso aos serviços públicos.

A inclusão está presente em cada detalhe. A Prefeitura incluiu sinalização em braille nas placas de indicação, garantindo que todos possam usufruir do espaço. Além disso, o estacionamento tem vagas reservadas e acesso especial aos banheiros públicos.

Também foi instalado um balanço acessível no parquinho, direcionado especificamente a crianças com deficiência. Pedimos aos pais que orientem seus filhos sobre o respeito ao espaço e ao direito dos amigos se divertirem, contribuindo para a preservação desse patrimônio público.

“A reabertura da praça vai ajudar a fomentar o comércio, o turismo, lazer, cultura e esporte. A reforma total do espaço é uma grande conquista, um desejo antigo dos moradores e agora está sendo entregue a população. Parabéns a todos” disse o prefeito Marcelo Magno.

E por falar em lazer e cultura, a Praça se prepara para receber o Carnakids! No próximo domingo (11) e na terça-feira (13), a partir das 16h, as crianças poderão aproveitar música, pintura facial e brincadeiras animadas. Um convite especial é feito aos pequenos heróis e lindas princesas para celebrarem na nova quadra da Praça Maria Peres, lembrando que a presença do responsável é indispensável.