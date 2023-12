Praia do Forte, em Cabo Frio, tem deck e orla totalmente revitalizados para o verão

A orla da Praia do Forte está pronta para o verão. A Prefeitura de Cabo Frio reinaugurou nesta terça-feira (12), o deck que foi totalmente reformado. O espaço foi entregue à população no fim da tarde, na presença de moradores, turistas, autoridades municipais e a imprensa.

Além do deck, a orla também passou por reforço na sinalização viária, limpeza de bueiros e manutenção da iluminação. Iniciada em julho, a obra do deck passou por diversas etapas até a reinauguração na terça-feira.

Para marcar o momento, um desfile de moda praia foi realizado pela Associação Comercial Industrial da Rua dos Biquínis (Acirb), onde foram apresentadas as tendências da moda praia, para o verão 2024. Foram mais de 20 modelos desfilando as tendências para a estação que se aproxima.

Na ocasião, a prefeita Magdala Furtado destacou a importância da reforma e da entrega do espaço totalmente revitalizado antes do verão.

“Com muito orgulho que participo desta entrega. Cumprimos nossa meta, que era entregar uma orla totalmente revitalizada antes do verão. A reforma do deck foi uma obra que foi muito reivindicada e hoje entregamos uma orla totalmente preparada e pronta para receber moradores e turistas. Vamos ter um verão com o deck novo, que possamos aproveitar essa praia linda. Teremos muitas coisas boas aqui na Praia do Forte nesta temporada”, afirma a prefeita.