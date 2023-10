Praia do Siqueira, em Cabo Frio, recebe 1ª Mostra da Cabana do Pescador durante feriado prolongado

By

A Praia do Siqueira vai receber a primeira edição da Mostra Cabana do Pescador a partir desta quinta-feira (12), que marca o feriado dedicado à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Promovido pela Colônia de Pescadores Z-4, de Cabo Frio, o evento tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.

A Mostra acontece até o próximo domingo (15), sempre das 12h às 19h, com diversas atividades, como passeios de barco pela Laguna de Araruama; exposição e venda de biojoias (acessórios feitos com material orgânico encontrado na natureza, como escama de peixe) e exposição de artes de pesca. O evento terá ainda música ao vivo e comercialização de alimentos.

O passeio pela Laguna inclui a passagem por diversos locais como Dormitório das Graças, Ilha do Anjo, e Ilha da Conceição, entre outros pontos. São três modalidades de passeio, com cinco saídas previstas, a partir do píer, às 10h, 11h30, 13h, 14h30 e 16h. A atividade será realizada pelos guias de turismo de base comunitária que se formaram esse ano.

A secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Paula Pinheiro, ressaltou a importância de desenvolver esse tipo de atividade turística.

“O turismo de base comunitária com passeio de barco é uma abordagem que busca envolver ativamente as comunidades locais na oferta de experiências turísticas autênticas e sustentáveis. Promovendo o desenvolvimento econômico das comunidades, ao mesmo tempo em que preserva e valoriza a cultura e o meio ambiente locais”, explica a secretária.

A Barraca do Pescador fica no Píer da Capatazia, às margens da Laguna de Araruama, na Rua Luiz Feliciano Cardoso, sem número, na Praia do Siqueira.