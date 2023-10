Pescadores de Arraial do Cabo promovem o turismo sustentável na Laguna de Araruama

Equipes da Secretaria de Turismo e influenciadores digitais do município, em parceria com cinco associações de pescadores, exploraram um roteiro especial focado no Turismo de Base Comunitária da Pesca Artesanal na Laguna de Araruama, em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo.

As Ilhas do Amor e dos Prazeres, além da Ponta do Paraíso, foram visitadas pelos pescadores e a equipe.

O projeto piloto “Pescando Tradições e Compartilhando Saberes” é uma iniciativa da Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória (APAAPP), Associação de Pescadores Artesanais de Monte Alto do 1º Distrito (APAMA), Associação dos Pescadores Artesanais no Parque das Garças Integrada (APESCARPEGIN), Associação dos Pescadores de Correnteza, em Cabo Frio, e Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia.

O circuito inclui a participação das artesãs do coletivo Mulheres Bendivas, envolvidas na criação de biojoias e outros produtos artesanais.