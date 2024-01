Pré-matrícula na rede municipal de São Pedro da Aldeia termina na quarta-feira

O período de pré-matrícula escolar da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2024 termina às 23h59 desta quarta-feira (17/01).

O endereço de acesso está disponível em nosso site oficial: https://pmspa.rj.gov.br/

A pré-matrícula é válida tanto para o ingresso de novos alunos quanto para transferências.

A Secretaria Municipal de Educação também oferece suporte presencial e disponibiliza computadores para a realização do processo, das 9h30 às 16h.

O pai ou responsável que necessitar de auxílio para a realização da pré-matrícula, seja por dificuldades no acesso à internet ou no preenchimento dos dados, pode procurar a sede da pasta, localizada na Rua Francisco Santos Silva, nº 479, no bairro Nova São Pedro, ao lado do Teatro Municipal.

A inscrição virtual não será aplicada à modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), à Escola Municipal de Educação Especial Pedro Paulo de Lobo Andrade e à Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira. As unidades realizarão as etapas de forma presencial.