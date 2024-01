Equipes prendem suspeito de agredir sua companheira em Arraial do Cabo

Arraial do Cabo continua trabalhando para atender as mulheres que são vítimas de violência no município. Policiais Militares do CPROEIS e a equipe da Maria Da Penha da Guarda Municipal prenderam um homem suspeito de agredir sua companheira. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (13) no distrito de Figueira.

De acordo com a ocorrência, no local, a vítima relatou ter sido violentada com um tapa no rosto, empurrões e xingamentos. O Autor ficou Preso no ART 129 – lesão corporal e no ART 140 – injuria, pela ofensa.

A Prefeitura implantou a Patrulha Maria da Penha em março de 2023. O projeto tem o objetivo de combater a violência contra as mulheres e oferecer suporte às vítimas.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Superintendência de Direitos da Mulher. As mulheres podem fazer denúncias pelo WhatsApp 22 98154-8286.

Já o CPROEIS, atua no município desde dezembro de 2021. O convênio com o Governo do Estado visa garantir um aumento no efetivo de PMs na cidade, que chega a até cinco vezes mais em alguns períodos.